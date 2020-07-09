Сбербанк заработал 31 млрд руб. за полгода на комиссиях за переводы. Несмотря на подключение к СБП

Сбербанк заработал на комиссиях 16,2 млрд рублей во II квартале 2020 года. Это на 52,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. За первую половину этого года всего банк заработал 31 млрд на комиссиях за переводы денег физлицами.

«Такая динамика как в первом квартале, так и во втором квартале объясняется прежде всего запуском в третьем квартале 2019 года новой услуги по переводу денежных средств с кредитных карт. Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб», — пояснил представитель банка.

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«Банк России оказывает все возрастающее давление на Сбербанк с целью устранения его доминирующего положения на рынке внутрироссийских денежных переводов, в первую очередь с помощью СБП, которая способствует разрушению монополии банка на рынке денежных переводов. Также серьезный удар по Сбербанку был нанесен отменой внутрибанковского роуминга. Тем более удивителен рост по этой статье доходов Сбербанка, особенно с учетом пандемии и кризиса, способствующих снижению экономической активности населения», — сообщил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Впрочем, СБП не смогла отобрать у Сбербанка существенную долю комиссионного дохода.

«Банк подключился к ней совсем недавно и при этом ничего не делает для ее продвижения», — пояснил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

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В 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляла 94%.

На «Клерке» несколько раз писали про проблемы с переводами по СБП у Сбера.

По материалам «РБК».