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Главный бухгалтер, по системе «один за всех». На какую зарплату стоит соглашаться?

Сколько стоит работа главного бухгалтера в единственном лице? Чтобы и бухучет, и налоговый, и кадры, и компанию, и обособки? И еще много всего?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Знакомой предложили работу (г. Москва), попросила оценить какая ЗП будет адекватной: позиция главный бухгалтер, зона ответственности бухгалтерия, налоговый и кадровый учет. ООО на УСН 15% (20 сотрудников и 2 обособленных подразделения). Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля, 2 магазина (касса эквайринг подарочные сертификаты), основные операции: большой блок производства по давальческой схеме, как давалец, банк, касса, поставщики, покупатели, ОС, кредитование, весь кадровый документооборот всего по мелочи. Cотрудников в подчинении нет».

Вообще, функций много. Интересно, а что по зарплате предлагают?

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Что пишут в комментариях:

«Человек один будет закрывать работу отдела из 3-4 человек. Больше 100 тыс. руб. на руки, как минимум».

Кто-то удивляется:

«Где вы такие ЗП по УСН видели? Посмотрите на hh.ru .Сейчас снизились зарплаты, думаю, что 70-80 потолок, 100 это уже основная система, да ещё не одна контора».

На это отвечают так:

«Оценивать надо не систему, а фактическую нагрузку. Номенклатуру, документопоток, штат, взаимоотношения с контролирующими органами. Есть такие УСН, что там умереть за компом можно. Поэтому, градация зарплаты УСН/ОСН некорректна. Те же ОСН без 18/02 есть».

Или вот:

«А чем УСН доходы уменьшенные на величину расходов отличается от ОСНО? Только отчетами, а первичка точно так же, вся строго по расходам, каждую копейку нужно доказать и т. п., зарплата при любом режиме одинакова».

Еще мнение в пользу 100 тысяч:

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«Надо смотреть количество операций, справитесь ли с объёмом, и если да, то не в ущерб качеству. В любом случае, это минимум 100».

Кто-то не уверен, что это работа на одного человека:

«Ну как можно на такой объём смотреть главбуха в единственном лице, сегодня в одних кадрах с зарплатой утопиться можно. 1С с поддержкой или тоже сам разбирайся в конфигурациях? Интересно, кто ведёт управленку, тогда и какова ситуация с учётом (запущен или все велось хорошо по всем участкам). Какие обороты».

А кто-то добавляет по кадрам:

«Ага. Потом окажется, что из этих 20 сотрудников — парочка декретниц, алиментщик, предпенсионный, а 10 — постоянная текучка с истериками по ЗП-проекту. Вот и будет человек на одну ЗП вкалывать».

И еще добавляют:

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«И пяток иностранцев без СНИЛС».

Кто-то еще пишет сколько стоит ведение кадров:

«За кадры могут добавить тысяч 15. Директора считают, что сотрудники не увольняются каждый день».

В общем, в большинстве сошлись на зарплате в районе 100 тысяч. Коллеги, а вы что думаете?

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