Главный бухгалтер, по системе «один за всех». На какую зарплату стоит соглашаться?

Сколько стоит работа главного бухгалтера в единственном лице? Чтобы и бухучет, и налоговый, и кадры, и компанию, и обособки? И еще много всего?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Знакомой предложили работу (г. Москва), попросила оценить какая ЗП будет адекватной: позиция главный бухгалтер, зона ответственности бухгалтерия, налоговый и кадровый учет. ООО на УСН 15% (20 сотрудников и 2 обособленных подразделения). Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля, 2 магазина (касса эквайринг подарочные сертификаты), основные операции: большой блок производства по давальческой схеме, как давалец, банк, касса, поставщики, покупатели, ОС, кредитование, весь кадровый документооборот всего по мелочи. Cотрудников в подчинении нет».

Вообще, функций много. Интересно, а что по зарплате предлагают?