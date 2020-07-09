Банки обяжут объяснять причины блокировки счетов

Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.

Такие поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты Госдумой сегодня в первом чтении.

Сейчас, согласно законодательству, отказ от обслуживания клиентов возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

В соответствии с законопроектом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

Если такое решение будет принято, то клиента банка должны будут известить о нем и аргументировать его принятие.