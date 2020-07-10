Если у вас больше одной квартиры, вы точно незаконно сдаете ее в аренду. По крайней мере, налоговики считают так

ИПК = (СВ / СВmax) × 10где:СВ — сумма страховых взносов, перечисленных за год (по тарифу 16% от з...
Тогда давайте еще вернем в УК статью за спекуляцию ;)
Согласно финансовой отчетности, размещенной на ресурсе ГИРБО - УК полностью оплачен!!! https://b...
ко мне тут недавно один мой работник припёрся. Поговорить-пофилосовствовать на таки вот темы.тыжб...
Мы рады, если коллеги уже обновили эту опцию )
они хотят видеть накрутку только последнего продавца? тогда совершенно честно будет написано, что...
Алиса, я главный редактор Клерка. Укажите, где в посте слова про то, что не надо сдавать отчетнос...
Вообще-то обсуждаемое ООО зарегистрировано давно и тогда УК не оплачивали через 4 месяца. ...
Вы, судя по всему, статью не читали. Там нет того, в чем вы нас обвиняете. И уже не первый раз. П...
Ы! Это "коммерческая тайна". ;)
Т.е. легальным образом уехать на отдых не получится? Ну да, действительно, нет проблем )) Оксюмор...
В тексте где-то написано, что не надо сдавать отчетность? Не нашла....
А там законы страны не действуют?
У меня 1С всё заполнила верно и ничего вручную вводить не требовалось...
Субсидию на новый бизнес не дают тем, кто ранее был ИП/учредителем...
Думаю, что не получится. Хотя попробовать стоит
Вопрос про баллы не к бух сообществу, а в ПФ нужно адресовать. Я заметила, что не со всех начисле...
Ой, а у вас консультанты по всем вопросам есть? )
Баллы для пенсии считаются от начисленного дохода. А не от перечисленных взносов. ...
если человек может себе позволить, то в одной квартире он живёт с семьёй, а в другой встречается ...
Написали от балды, а на деле там 10000 рублей. И это обыкновенное ООО "Акволабеан", пардон....
30 тыров за 20 чел? круто у вас в москве...
А я вот про пониженные взносы в ПФ хочу спросить у бух сообщества.С одной и той же суммы в крупно...
только исполняет - это рядовой, максимум ефрейтор. В каком звании по Вашему военный выходит на пе...
Позвольте мне влезть не по теме. Интересуюсь из любопытсва о незнакомом понятии. Что такое "логик...
Вот именно, сударь. Меня же чрезвычайно беспокоит мнение посыльного Ваньки о моей персоне-с. Срам...
У меня тот же вопрос: Страховые взносы за работников (за апрель, май) уплачены во втором квартале...
Данных клиентов. С ФИО, номерами счетов, движениями денег. Живых данных, прям свежих, только с ба...
Ни в коем случае, Клерк - джентельменский ресурс, здесь все друг другу наслово верят....
Весь дальний восток смотрит на это заявление с недоумением. Особенно китайцы, толпами прущие в об...
Вам может сразу сканы паспортов, товарищ Майор? Как дети, чессслово....
Такой вариант возможен для исключения переквалификации заемных отношений во внутрикорпоративные, ...
По ОС другой подход. Восстановление в течение 10 лет.
Специфика большой конторы :-( От меня до главбуха примерно как до какого-нибудь министра. Правда,...
На мой взгляд, анализ иностранных практик полезное занятие для сенаторов, но они же опять анализи...
В цзн в Москве дают около 2к в месяц вместо МРОТ. А на начало разве что бонусами яндекса......