Если у вас больше одной квартиры, вы точно незаконно сдаете ее в аренду. По крайней мере, налоговики считают так

Очередное требование от налоговиков, которые, зная о наличии нескольких объектов недвижимости у налогоплательщика, сразу же подозревают его в незаконной сдаче в аренду.

В редакцию «Клерка» прилетело письмо от читателя с абсурдным требованием от налоговиков:

«У меня один объект имущества и ещё один в долевой собственности (совместно с родителями, где они и проживают), ни в какую аренду не сдаю. При общении с сотрудниками с ФНС они пояснили, что тем, на ком более 1-го объекта, рассылают такие вот письма. На мой взгляд, со стороны гос.органа неэтично писать, что они располагают сведениями, которых у них в принципе не может быть. Как говорится в заповеди: „не произноси ложного свидетельства на ближнего своего“. Возможно, это сработает для некоторой части населения, которые действительно „вчерную“ сдают в аренду имущество, но в данном случае надо „лечить болезнь, а не симптомы“, то есть создавать условия при которых будет повышаться общественное самосознание и люди будут декларировать свои доходы».

А вот и само письмо:

Удивительно, не так ли? «Располагает сведениями о получении Вами доходов от сдачи Вами в наём недвижимого имущества». А вот если вы по-иному используете имущество (как?!), дайте письменные пояснения. Вот и попробуй понять, что они хотели этим сказать.

Коллеги, вот как думаете, что это? Борьба с нерадивыми налогоплательщиками или просто способ пополнять бюджет из разряда «прокатило»?