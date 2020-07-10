Когда не знаешь, кому поручить какую-либо работу, поручи её бухгалтеру. И тендеры тоже

Пожалуй, с проблемой «Тыжбухгалтер», или «Тыжюрист», или даже «Тыжайтишник» сталкивались многие. Вот как быть, если тебе предлагают заниматься работой не по профилю, вдобавок к уже имеющимся обязанностям?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Заниматься тендерами и ЭЦП к разным площадкам, и там регистрироваться и подтверждаться, это же не дело бухгалтера? Обычно, в моей практике, нет. Директор как-то намекает. Озадачена».

Вообще «Специалист по тендерам» это отдельная должность.

Вот что ответили в комментариях:

«Никакой связи. Там отдельная большая работа, которую надо понимать. Никакого отношения к бухгалтерии не имеет».

А кто-то привел фразу, которая, пожалуй, станет крылатой:

«Когда не знаешь, кому поручить какую-либо работу, поручи её бухгалтеру».

Мы даже ее в название этого поста забрали.

Кто-то недоумевает:

«У нас тендерами занимается отдел тендеров. Круглосуточно. Не представляю, когда ещё это возможно бухгалтеру сделать, у которого своей работы выше крыши».

Видимо, можно. И в выходные его тоже можно теребить:

«Мне директор написал в субботу, в 22.00 — ну что же, давайте обсудим сумму НДС. На мое возмущенное „суббота, 22.00!!!“ — тогда завтра».

Кто-то против такого навешивания обязанностей:

«Я категорична — НЕТ! Особенно если контракты с бюджетом. Училась 44-ФЗ знаю... Директор сам не хочет ответственность брать, а если бухгалтер владеет многими навыками, так что можно и нагрузить!!! Тут бы с субсидаркой не влететь как ГБ».

Есть еще вот такое мнение:

«Почему-то многие руководители считают, что бухгалтер может и должен быть делопроизводителем, юристом, кадровиком и специалистом по торгам. Скоро уборку будут предлагать. Надо уважать себя».

А на это ответили:

«Слава богу, за уборку мне платят отдельные деньги. Кстати, если почасово, то в 3 раза больше чем главбуху».

В общем, «и жнец, и кузнец и на дуде игрец!».