Численность работников для определения права на субсидию отслеживается только по форме СЗВ-М

При определенных условиях малому бизнесу с кодами ОКВЭД, вошедшими в перечень пострадавших отраслей, предоставляется бюджетная субсидия (по 12 130 на сотрудника или ИП).

Одним из таких условий является сохранение численности на уровне не менее 90 % (или если численность снижена не более чем на 1 человека).

Численность отслеживается по форме СЗВ-М.

В отчетности СЗВ-М указываются данные о застрахованных лицах — работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также ряд других видов договоров.

Таким образом, субъекты МСП, сократившие штат более чем на 10 % (на основании анализа отчетности СЗВ-М) или более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 года, не могут претендовать на получение субсидии.

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Иных видов форм отчетности, на основании которых определяется количество работников получателя субсидии, положениями Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 576, не установлено.

Одновременно сообщается, что условия в виде порога в размере 90 % количества работников получателя субсидии или снижения не более чем на 1 человека в марте 2020 года, установленные пунктом 3 Правил, определены с учетом возможных в течение месяца организационно-штатных мероприятий, связанных с приемом и увольнением работников юрлица (ИП), претендующего на получение субсидии.

Вместе с тем критерий снижения численности работников получателя субсидии не более чем на 10 % предполагает, в том числе, и организационно-штатные мероприятия, связанные с приемом на работу и увольнением работников данного юрлица.

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Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал изменить методику определения численно для мер господдержки, потому что форма СЗВ-М – не информативна.

Он отмечал, что приемы – увольнения более целесообразно отслеживать по форме СЗВ-СТАЖ, если сделать ее ежемесячной и не годовой, как сейчас.