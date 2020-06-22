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Форму СЗВ-СТАЖ могут обязать сдавать ежемесячно. Чтобы пострадавший бизнес не страдал из-за СЗВ-М

Бизнес омбудсмен Борис Титов предложил Михаилу Мишустину подкорректировать методику контроля за сохранением численности сотрудников при предоставлении господдержки.

Речь идет о льготных кредитах под 2 % и субсидиях в размере МРОТ на сотрудника.

Дело в том, что сохранение численности контролируется по форме СЗВ-М

Напомним, ранее Титов озвучивал эту проблему.

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В СЗВ-М учитываются лица, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.

Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц и повлечет невозможность получения субсидий или кредитов.

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Похожая ситуация наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых.

При этом даже при сокращении постоянной занятости разовое привлечение лиц по договорам ГПХ в последующие месяцы позволит формально соблюсти критерий получения и использования, например, кредитов, так как по форме СЗВ-М число указанных лиц не снизится.

Какой выход предлагает бизнес-омбудсмен?

Для решения проблемы он предложил изменить методику определения количества работников.

1) В частности, дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников.

2) До конца года установить обязанность по ежемесячной сдаче формы СЗВ-СТАЖ, с помощью которой можно разделить работающих по договорам ГПХ и по трудовым договорам.

3) Кроме того, проводить учет сохранения занятости не на основе сравнения с количеством работников на конкретную дату, а путем сравнения со среднесписочной численностью из формы СЗВ-М за I квартал 2020 года.

4) Также использовать данные статистической формы П-4 для тех категорий заявителей, которые предоставляют ее помесячно, по разделу «средняя численность работников за отчетный месяц списочного состава».

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