Форму СЗВ-СТАЖ могут обязать сдавать ежемесячно. Чтобы пострадавший бизнес не страдал из-за СЗВ-М

Бизнес омбудсмен Борис Титов предложил Михаилу Мишустину подкорректировать методику контроля за сохранением численности сотрудников при предоставлении господдержки.
Речь идет о льготных кредитах под 2 % и субсидиях в размере МРОТ на сотрудника.
Дело в том, что сохранение численности контролируется по форме СЗВ-М
Напомним, ранее Титов озвучивал эту проблему.
Из-за СЗВ-М у бизнеса проблемы с льготными кредитами. Борис Титов просит ЦБ разобратьсяВ СЗВ-М учитываются лица, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.
Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц и повлечет невозможность получения субсидий или кредитов.
Похожая ситуация наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых.
При этом даже при сокращении постоянной занятости разовое привлечение лиц по договорам ГПХ в последующие месяцы позволит формально соблюсти критерий получения и использования, например, кредитов, так как по форме СЗВ-М число указанных лиц не снизится.
Какой выход предлагает бизнес-омбудсмен?
Для решения проблемы он предложил изменить методику определения количества работников.
1) В частности, дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников.
2) До конца года установить обязанность по ежемесячной сдаче формы СЗВ-СТАЖ, с помощью которой можно разделить работающих по договорам ГПХ и по трудовым договорам.
3) Кроме того, проводить учет сохранения занятости не на основе сравнения с количеством работников на конкретную дату, а путем сравнения со среднесписочной численностью из формы СЗВ-М за I квартал 2020 года.
4) Также использовать данные статистической формы П-4 для тех категорий заявителей, которые предоставляют ее помесячно, по разделу «средняя численность работников за отчетный месяц списочного состава».