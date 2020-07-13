Что думают люди про внесение в ТК нормы о грамотах и досках почета

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему морального поощрения сотрудников.

Напомним, недавно стало известно о готовящихся поправках в ТК, которые будут регламентировать этот процесс.

Таким нематериальным поощрением могут быть грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения.

Большинство опрошенных (62 %) не высказали категорического отрицания этой идеи. Люди считают, что все зависит от формулировок, которые законодатели пропишут в ТК. Если эта норма будет добровольной для работодателей, то почему бы и нет, пусть будет. Как говорится, каши не просит.

34 % респондентов считают такие поправки в ТК нецелесообразными, отмечая, что это отголоски СССР, которые сейчас неактуальны.

И лишь 3 % опрошенных заявили, что не все измеряется деньгами и моральное поощрение тоже важно.