Бухгалтер хочет на удаленку. Реально ли найти сейчас такую работу?

Вы не задумывались над тем простым фактом, что летом, цена на сахар всегда растет? И нового урож...
Может быть в составе творога? Или в технологии его производства? Может в закупочной цене молока, ...
А если слегка присмотреться, то нетрудно увидеть, откуда эта "кость" вылетела: https://www.youtub...
Это известная специфика провинциальных городов - на местах охотнее берут своих производителей, че...
Да. Тут вопрос интересный. Ниже @ZZZhanna написала, что "кость обывателю" для поиска крайних. Я с...
У меня есть встречное предложение: деноминация рубля гибкая. У кого чемоданчик отрезать три нуля,...
Дело не в количестве посредников, а в недостаточности предложений, исходящих от малого и среднего...
Так вот и мне интересно - ну зачем ему эта инфа?Я сознательно не касалась всех вопросов "накрутки...
Для этого надо нанимать домработницу же. ))
Ну можно в пояснениях написать, и лучше бы написать, потому что в наших реалиях адекватный работо...
И будем мы ездить за хлебом на хлебозавод, за молочкой на молокозавод в ближайшем селе и т.п. каж...
Наивное рассуждение человека, не имеющего представления о работе торговых предприятий.Многие прои...
Я как-то раньше об этом не задумывался.А ведь очень правильная мысль! Может возьмём её за правило...
Проблема не в проценте "накрутки", а сумасшедшей системе, при которой производитель товара ПЛАТИТ...
Очередная кость, кинутая обывателю - все проблемы в торгашах, именно из-за них все плохо, они гла...
Полностью согласен, но тогда почему вы просите меня это делать? Вы прям как та унтер-офицерская в...
Это мы, конечно, проигнорим, как шатающее Единственно-Верное-И-Допустимое-Мнение.Арендовать машин...
Во многом да, не действуют.
Бесполезно что-то тут доказывать. Мы уже наблюдали мастера спорта по переобуванию в прыжке на дел...
Там еще много всего аренда помещения, транспорт, обслуживание товара (продавцы, мерчендайзеры и п...
«Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду ск...
Ой мне тоже так захотелось узнать - где ж они эти наличные. Пошла пересчитала все деньги в том чи...
собственная фирменная торговля - очень дорогое удовольствие для производителя...
некоторые работодатели просят прислать сопроводительное письмо в котором написать ответ на конкре...
Указывает в резюме в личным качествах "внимательна, аккуратна". Но при этом в резюме орфографиче...
Мне вот интересно - а что они будут делать с этой информацией? Ну даже если мы предположим, что н...
вернее сказать столько же)
Я против реализации этой идеи. Старые банкноты запретят к хождению, а новых не напечатают, и здра...
А что сейчас навязывают что ли? да, нет.... что вы.... Просто, когда есть страховка или зарплатн...
То есть с появлением комиссии на переводы между картами Сбера этот рост доходов никак не связан? ...
Живой пример про торговлю "от производителя".Производитель молочки у нас в городе имеет развитую ...
Да, так было бы лучше, удобнее и справедливее. ТК и НК должны обслуживать формулу "работодатель д...
Проблема с кадастровой оценкой решается путём обязательного выкупа государством объекта недвижимо...
Народ не бузит по поводу Конституции и вторая волна не понадобилась, но на всякий случай в росгва...
Я тоже напрямую с клиентами работаю, оформляю декларации, где мне субсидия на профилактику? Лицом...