Клерк.Ру

Бухгалтер хочет на удаленку. Реально ли найти сейчас такую работу?

Может ли бухгалтер быстро и легко найти работу на удаленке? К примеру, в карантин так поработал, возвращаться в офис не хочет, почему и решил сменить работу?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос про удаленку, реально ли найти работу удаленно? Практикуется ли такая работа в Москве?»

В Москве вообще компаний много по налоговым числится. Возможно, как раз в ней-то найти проще. Однако в комментариях все не так радужно:

«Реально, но бухгалтеров на удаленку ищут, в основном, через знакомых».

А кто-то добавляет:

«Зарплата только будет ниже, % на 50. Нам предложили удаленку, но на таких условиях. И это еще не самые плохие условия».

Это действительно так, и не только у бухгалтеров. Очень часто работодателю нужно физическое присутствие сотрудника в офисе. Хотя он вполне мог бы работать из дома, без затрат на организацию ему рабочего места.

Верните Налог
📌 Реклама
Как вернуть налог с покупки квартиры? Мы знаем!
Верните до 650 000 рублей за покупку квартиры, не выходя из дома.
Узнать больше

Вот еще один аргумент «за офис»:

«На какую позицию Вы хотели бы? Какой объем? Работа бухгалтера в большей степени это работа с бумагами, а они как правило в офисе все».

Хотя на это возражают:

«В прошлом веке да, бухгалтеры с бумагой работали, так и было».

Вопрос, наверное, в том, как документооборот у конкретного работодателя налажен. И у его контрагентов. Если все по ЭДО, с эоектронной подписью, это одно. А если вся первияка в бумаге — это другое.

А кто-то считает так про удаленку (специально сохранили стиль написания):

«Можно, но сложно. Берут своих, это точно, с улицы по объявлению — какой-нить проблемный ипэшник за 5 тыр в квартал (на фрилансе — предложения просто песня, каждый раз хохотаюсь».

А подытожим вот таким мнением «посередине»:

📌 Реклама
Отключить

«Полностью удаленку — сложно, а вот с редким посещением офиса — достаточно предложений».

Пожалуй, самый оптимальный вариант.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить