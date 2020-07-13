Бухгалтер хочет на удаленку. Реально ли найти сейчас такую работу?

Может ли бухгалтер быстро и легко найти работу на удаленке? К примеру, в карантин так поработал, возвращаться в офис не хочет, почему и решил сменить работу?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос про удаленку, реально ли найти работу удаленно? Практикуется ли такая работа в Москве?»

В Москве вообще компаний много по налоговым числится. Возможно, как раз в ней-то найти проще. Однако в комментариях все не так радужно:

«Реально, но бухгалтеров на удаленку ищут, в основном, через знакомых».

А кто-то добавляет:

«Зарплата только будет ниже, % на 50. Нам предложили удаленку, но на таких условиях. И это еще не самые плохие условия».

Это действительно так, и не только у бухгалтеров. Очень часто работодателю нужно физическое присутствие сотрудника в офисе. Хотя он вполне мог бы работать из дома, без затрат на организацию ему рабочего места.