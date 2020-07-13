Люди поддержали идею повышения ставки НДФЛ для богатых

63 % россиян поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.
Называемые причины поддержки:
- богатые должны платить больше (30 %);
- средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность (19 %);
- это справедливое решение (14 %);
- большая разница между богатыми и бедными (11 %).
12 % опрошенных решение о повышении ставки НДФЛ не поддерживают по следующим причинам:
- усложнение жизни простых людей (29 %);
- и без того высокие налоги (23 %);
- повышение налога ничего не изменит (17 %).
Мнения о разумности повышения налога с 13 % до 1 5% разделились. Для 41 % россиян данная мера достаточна, для трети россиян (31 %).
Напомним, предложение повысить ставку НДФЛ до 15 % с доходов, превышающих 5 млн. рублей, озвучил Президент Владимир Путин.