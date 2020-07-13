Клерк.Ру

Люди поддержали идею повышения ставки НДФЛ для богатых

63 % россиян поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Называемые причины поддержки:

  • богатые должны платить больше (30 %);
  • средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность (19 %);
  • это справедливое решение (14 %);
  • большая разница между богатыми и бедными (11 %).

12 % опрошенных решение о повышении ставки НДФЛ не поддерживают по следующим причинам:

  • усложнение жизни простых людей (29 %);
  • и без того высокие налоги (23 %);
  • повышение налога ничего не изменит (17 %).

Мнения о разумности повышения налога с 13 % до 1 5% разделились. Для 41 % россиян данная мера достаточна, для трети россиян (31 %).

Напомним, предложение повысить ставку НДФЛ до 15 % с доходов, превышающих 5 млн. рублей, озвучил Президент Владимир Путин.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить