Норму об НДС при банкротстве поменяют. Проект внесен в Госдуму

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект № 987383-7 с поправками в статью 146 НК. https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7

Речь идет об НДС при банкротстве.

Причина поправок — Постановлении Конституционного суда № 41-П от 19.12.2019.

Напомним, суть спора заключалась в следующем: ООО приобрело у фирмы-банкрота свиней и получило счета-фактуры с выделенной суммой НДС и на основании этих счетов-фактур завило вычет по НДС.

Однако налоговики потребовали убрать вычеты и доплатить налог.

Конституционный суд отметил, что буквальное содержание нормы НК не позволяют с определенностью установить, какие операции налогоплательщика — банкрота исключены из объекта налогообложения: все операции по реализации имущества банкрота, либо только составляющего конкурсную массу.

Это не исключает двойного налогообложения, когда НДС платит и покупатель, и продавец.

В этой связи КС дал указание внести поправки в НК.

Предусмотренная законопроектом редакция подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК устраняет неопределенность его нормативного содержания, устанавливая, что объектом налогообложения НДС не признаются все операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав должников, признанных банкротами, в том числе операции по реализации товаров (работ, услуг), изготовленных или приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой после признания должников банкротами.

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Сейчас Будет потом В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой после признания должников в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)

Подпункт 15 пункта 2 статьи 146 НК:

Добавим, что до момента внесения поправок налогоплательщики могут руководствоваться письмом ФНС № КЧ-4-18/1198@ от 28.01.2020 «О направлении для использования в работе постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2019 № 41-П».