«Привет всем! Мне 51 и я продуктивный». Зависит ли от возраста эффективность бухгалтера?

В каком возрасте бухгалтер наиболее продуктивен? И вообще, важен ли в данном случае возраст?
В «Красном уголке бухгалтера» проводят опрос о продуктивном возрасте для бухгалтера.
И поясняют, что «Продуктивный — это когда делает всё быстро и вовремя, не упускает ничего из виду, практически не совершает ошибок, особенно влекущих серьёзные последствия...».
Вот такой на данный момент результат:
А вот что пишут в комментариях:
«Это еще смотря в каком возрасте в бухгалтерию пришел. Я, например, в 34 года. С нуля. К 40 годам стала чувствовать себя уверенно».
Кто-то считает, что такого возраста нет:
«Его нет! Если оно твоё то хоть в 40 хоть 70».
Что, кстати, не лишено смысла.
Есть и такая точка зрения:
«Самое главное это возраст. Он реальный показатель знаний и опыта».
И это тоже правильно.
А вот и более обстоятельное мнение:
«Продуктивность зависит от многих факторов:
- Главный должен уметь делегировать полномочия,
- Постоянное обучение,
- Недопускание выгорания
- Внутренняя политика организации должна быть продумана. В части предоставления и оформления первичной документации. (в большинстве случаев это сделать достаточно сложно)».
И еще о возрасте:
«Продуктивный — это когда выдаёт нужные продукты заказчику точно в срок и хорошо, качественно ( как Компания Intel), а возраст по паспорту — не имеет отношения к продуктивности — сейчас полно интеллектуальных пенсионеров в 25 лет (если исчислять по паспорту)... Так что возраст — не показатель, хотя это не относится к нашей стране — у нас смотрят в паспорт, а не на смыслы — увы».
Но лучший комментарий, который мы забираем в заголовок:
Обязательно в резюме добавлю. «Привет всем! Мне 51 и я продуктивный».
Работа, пожалуй, должна приносить удовольствие. Только тогда она будет по-настоящему продуктивной.