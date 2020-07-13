«Привет всем! Мне 51 и я продуктивный». Зависит ли от возраста эффективность бухгалтера?

В каком возрасте бухгалтер наиболее продуктивен? И вообще, важен ли в данном случае возраст?

В «Красном уголке бухгалтера» проводят опрос о продуктивном возрасте для бухгалтера.

И поясняют, что «Продуктивный — это когда делает всё быстро и вовремя, не упускает ничего из виду, практически не совершает ошибок, особенно влекущих серьёзные последствия...».

Вот такой на данный момент результат:

📌 Реклама Отключить

А вот что пишут в комментариях:

«Это еще смотря в каком возрасте в бухгалтерию пришел. Я, например, в 34 года. С нуля. К 40 годам стала чувствовать себя уверенно».

Кто-то считает, что такого возраста нет:

«Его нет! Если оно твоё то хоть в 40 хоть 70».

Что, кстати, не лишено смысла.

Есть и такая точка зрения:

«Самое главное это возраст. Он реальный показатель знаний и опыта».

И это тоже правильно.

А вот и более обстоятельное мнение:

«Продуктивность зависит от многих факторов:

Главный должен уметь делегировать полномочия, Постоянное обучение, Недопускание выгорания Внутренняя политика организации должна быть продумана. В части предоставления и оформления первичной документации. (в большинстве случаев это сделать достаточно сложно)».

📌 Реклама Отключить

И еще о возрасте:

«Продуктивный — это когда выдаёт нужные продукты заказчику точно в срок и хорошо, качественно ( как Компания Intel), а возраст по паспорту — не имеет отношения к продуктивности — сейчас полно интеллектуальных пенсионеров в 25 лет (если исчислять по паспорту)... Так что возраст — не показатель, хотя это не относится к нашей стране — у нас смотрят в паспорт, а не на смыслы — увы».

Но лучший комментарий, который мы забираем в заголовок:

Обязательно в резюме добавлю. «Привет всем! Мне 51 и я продуктивный».

Работа, пожалуй, должна приносить удовольствие. Только тогда она будет по-настоящему продуктивной.