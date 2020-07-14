Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными деньгами

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому принятый закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.