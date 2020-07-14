Роструд напомнил работодателям, что нельзя сильно напрягать сотрудников-предпенсионеров

Законодательством не установлены специальные требования к условиям труда и режиму работы работников предпенсионного возраста.
Между тем общие советы работодателям по улучшению условий труда работников данной категории приведены в п. 13 Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной Международной организацией труда от 23 июня 1980 года.
Об этом напоминает Роструд.
Например, работодателям рекомендуется:
— изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения сверхурочной работы;
— приспосабливать рабочее место и задания к возможностям трудящегося лица предпенсионного возраста, используя все имеющиеся технические средства;
— организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых работников;
— обеспечить безопасность и гигиену труда работников предпенсионного возраста. Повышенные гарантии работникам предпенсионного возраста по сравнению с обычными работниками могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором