Неправильно составленный договор, как причина лишения права на ЕНВД и доначисления

Транспортные или транспортно-экспедиционные услуги: налогоплательщик лишился права на ЕНВД из-за неверно составленных договоров.

Восьмой арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Тюменской области признал законным решение налоговиков о доначислении предпринимателю 1,9 млн руб. в связи с переквалификацией транспортных услуг на транспортно-экспедиционные услуги. Решение суда вступило в силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 7 по Тюменской области провела выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Александра Шипицина за 2015-2017 годы. Налоговики пришли к выводу, что бизнесмен необоснованно применял единый налог на вмененный доход (ЕНВД), поскольку в проверяемом периоде оказывал транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов. А значит, полученные им доходы должны облагаться по общей системе налогообложения, поскольку на экспедиционно-транспортные услуги не распространяется ЕНВД.

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Доказательства МИФНС:

наименования договоров налогоплательщика с контрагентами: договоры об оказании транспортно-экспедиционных услуг;

обязанности исполнителя (налогоплательщика) по договорам: контроль правильности оформления товарных накладных, товарно-транспортных накладных, обязанность по принятию груза по количеству и ассортименту товара;

водитель перевозчика обязан лично присутствовать при погрузке и разгрузке груза, считать количество принятых мест и отражать в транспортной накладной количество паллет и транспортных мест, контролировать вес, целостность упаковки и размещение груза, проверять расхождение по местам в транспортных накладных и товарных накладных с фактическим загруженным количеством;

в одном из договоров было указано, что исполнитель (налогоплательщик) обязан обеспечить наличие всех необходимых для выполнения перевозки документов.

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В суде предприниматель пытался доказать, что фактически он оказывал именно транспортные, а не транспортно-экспедиционные услуги. Но в итоге суд сделал вывод, что предприниматель вел деятельность по транспортно-экспедиционному обслуживанию, а не собственно автотранспортные услуги по перевозке грузов, что в смысле подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ не подпадает под режим ЕНВД.

«Заявитель осуществлял не только перемещение вверенного ему груза, но и оказывал дополнительные услуги, сопровождающие перевозку груза: обеспечение сохранности груза заказчика, сопровождение в пути, проверка качества погрузки, количества и качества груза, проверка пломб, контроль перевозки груза и иные услуги», — говорится в постановлении апелляционного суда.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, статьей 431 Гражданского кодекса РФ предусмотрено три способа толкования договора: буквальное толкование, системное толкование договора и теологическое толкование договора (установление истинной воли сторон договора и самой цели такого договора).

«Данные способы толкования применяются последовательно, то есть в случае, если суд не может устранить неясности условий договора путем буквального восприятия слов и выражений, использующихся в таком договоре, суд переходит к сопоставлению всех частей договора между собой (системное толкование). Если же и этот способ не позволят достоверно определить содержание договора, суд выяснят общую волю сторон с учетом цели договора. Как правило, на практике суду достаточно буквального толкования», — отметил юрист.

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В этом деле суд, применяя правила буквального толкования, при проверке договоров налогоплательщика с его контрагентами установил, что в действительности налогоплательщик оказывал транспортно-экспедиционные услуги, указал Сергей Филиппов.

«Этот довод и послужил основанием доначисления налогов, поскольку ЕНВД не распространяется на данный вид экономической деятельности», — отметил он.