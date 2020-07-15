Нужен главбух со знанием 1С «Торговля», опыт работы с большими оборотами. Хорошая вакансия, или так себе?

Очередная вакансия на позицию главного бухгалтера. В целом, ничего в ней такого на первый взгляд. Но некоторых подписчиков ряд моментов зацепил.

Вакансию вывесили в «Красном уголке бухгалтера».

«Срочно ищем Главного бухгалтера, и отличными знаниями „Управление торговлей“ (УТ). С опытом работы с большими оборотами, самостоятельным ведением всех участков, УСН, ОСНО. ЗП 80000-100000р. на руки».

Ищут в Москве, шаговая доступность от метро. Казалось бы, человеку непосвященному, вакансия как вакансия.

Но в комментариях посчитали по-другому.

«А зачем главбуху отличное знание 1С Торговли? или он еще манагером пахать должен?».

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Может, что-то другое имели в виду?

Кого-то тоже торговля зацепила:

«Мне так же интересно. Хотя, мне все склады и операции по ним приходится муштровать, т.к не закрываются периоды если товар в минус ушёл. Ох и адская работа, имею в виду по времени, 34 часа в сутки занимает».

Кто-то опасается, что обязанностей будет больше, чем написано:

«Написали же главбух, бухгалтер в единственном лице, наверно еще и за кадровика прийдется».

Кто-то негодует:

«Опыт работы с большими оборотами... В единственном лице... И ЗП 100.... Да когда ж наша профессия стала такой нищенскиоплачиваемой и рабскитрудной».

Правда, автор поста успокаивает:

«Есть помощник бухгалтера, умеет работать на всех участках. С чего вы взяли, что в единственном лице?».

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А кто-то все равно сомневается:

«И не 100000,00, а 80000,00-100000,00. Это почти означает, что 80000,00. И отличное знание УТ — это тонкий намек на толстые обстоятельства. Реально уже бесит такое!».

Ну, беситься, пожалуй, не стоит. Каждая работа найдет своего работника, просто если это не ваша работа — к чему беситься?

Добрее надо быть друг к другу.

Коллеги, а как по-вашему, нормальная вакансия?