Пострадавшие боятся льгот от государства. Думают, что потом спросят по полной

Многие жалуются что не получают субсидии, хотя по факту пострадавшие, кто-то жалуются на разные странные требования. А кто-то пугается ставки 0% для пострадавших, хотя сами себя пострадавшими не считают. Бывает и такое.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая вот уже 10 дней не принимает полугодовой Расчёт по страховым взносам. Вместо этого сегодня прислали Требование, со ссылкой на 172-ФЗ от 08.06.2020 о применении пониженных тарифов. А если я не хочу 0%? Мы все это время работали, причём даже в усиленном режиме. Естественно все начисляли и выплачивали. Я им, конечно, попытаюсь дозвониться, но хочется узнать, как бы вы сделали? Исправляли бы отчёт на 0%?».

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Такое иногда встречается. Боятся, что они льготой-то воспользуюся, а их потом проверками достанут, достойны ли они этой льготы. Причем, по ОКВЭДу компания входит сама в пострадавшую отрасль, но по факту помогали сами пострадавшим. Потому что являются благотворительной организацией.

Мнения комментаторов разделились на «дают — бери» и «не достанут ли потом с проверками».

Вот, к примеру:

«Применять льготу в связи с пандемией ваше право, но смысл? Воспользуйтесь тем, что Вам предоставляет государство».

На что автор поста резонно замечает:

«Лишь бы оно потом не спросило, а с какого вы воспользовались, если сами помогали».

Правда, отнесение к пострадавшим строится все-таки по формальному признаку, а именно, по основному ОКВЭД.

Еще одно мнение:

«Нам никаких писем не присылали. По основному ОКВЭДу мы пострадавшие. Субсидии и кредит получили. Не понимаю, зачем платить, если можно не платить. У нас тоже сейчас выручка больше, чем в марте, но это ко взносам не имеет отношения. Сдадите на ноль — и время и деньги сбережете».

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Или вот:

«Нам пришло просто информационное письмо о том, что имеем право применить ставку 0%. Не требование».

Может, и автору поста пришло информационное письмо?

Кто-то тоже в недоумении:

«Интересно, а что думает Ваше руководство, неужели учредители хотят больше налогов заплатить? Не думаю...».

Еще поделиилсь вот таким мнением:

«Есть четкие условия для нулевых ставок. В реестре МСП есть? Основной код ОКВЭД подходит? В чем проблема тогда? Никто не будет копаться в вашей деятельности, это никому не надо. Своими отказами от законных тарифов ваши предприниматели как раз внимание привлекают к себе. Попробуйте донести это до них».

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Почему бы не воспользоваться льготой, раз ее дают? А налоговики могут требовать — ну им тоже потом отчитываться, почему у них пострадавшие по полной взносы платят. Еще жаловаться начнут.

А кто-то встает на сторону автора:

«Я не понимаю, почему на автора поста накинулись? Она права в своих сомнениях: в налоговой процентов 60-70 персонала — не самые грамотные. Письма, требования иногда рассылается автоматически „по фильтру“. Я пару таких требований получила „живых“, что это до сих пор анекдот — вплоть до того, что не с того года цифры взяли из баланса. И она как раз понимает возможные последствия и поэтому переживает. А профессионализм тех, кто, не разобравшись, советуют тупо слушаться налоговиков и „экономить“ на взносах, у меня точно вызывает сомнение. Конечно надо ехать в ИФНС и разбираться».

Слушаться, правда, больше советуют не налоговиков. А закон почитать. Это, пожалуй, полезнее будет.