Получивших субсидии будут привлекать к уголовке? Беда пришла, откуда не ждали

Правоохранители взялись за предпринимателей, незаконно, по их мнению, получивших субсидии от государства в период пандемии.

Антон Палюлин, юрист, владелец Юридического бюро «Палюлин и партнеры», на своей странице в Facebook поделился тревожным документом. Судите сами.

«УФНС и УМВД Костромской области начали работу по выявлению и предупреждению фактов получения субсидий обманным путем. Полагаю, что в случае возбуждения ряда уголовных дел, бизнесмены, пострадавшие от коронавируса, будут лишены не только имущества, но и свободы. Как следствие, работники, „состоявшие в сговоре“ с работодателем, лишатся работы и получат штрафы. Призываю остановить каток репрессий. Цель государства — забота о своих гражданах. Во времена бедствий как никогда важно, чтобы власти и граждане сплотились, а не уничтожали друг друга».

А вот и письмо:

Суть в том, что если предприниматель, который работников по документам не уволил, а по факту они уже не работают, может быть привлечен к уголовной ответственности за неправомерное получение субсидии. Вот только, если они не работали, к примеру из-за простоя, но числились у него в штате, и параллельно где-то нашли подработку. Это считается?

Как бы не случилось тут перегибов, которые вполне возможны.