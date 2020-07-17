Не забудьте провести сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт

В течение 2020 года налоговые органы проводят сверку сведений о принадлежащих налогоплательщикам-организациям транспортных средствах и земельных участках в связи, напоминает ФНС.

Связано это с отменой с 2021 года обязанности представления деклараций по транспортному и земельному налогам. Информационные письма об этом были направлены юрлицам.

В первом полугодии 97 тыс. компаний, получив выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков об объектах налогообложения, обратились в налоговые инспекции за сверкой сведений о своем налогооблагаемом имуществе. По 98% обращений сверка информации уже завершена.

Сейчас организации ставятся или снимаются с учета в налоговой инспекции по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств и земельных участков на основании сведений органов ГИБДД МВД России, гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Росреестра. После обращения за проведением сверки инспекция направляет запрос в регистрирующий орган для получения уточненной информации об объекте налогообложения и его владельце. О результатах сверки и актуализации (при наличии оснований) информационных ресурсов налоговых органов сообщается организации.