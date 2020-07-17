30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

В Тольятти жителю прислали счет за отопление. На сумму 30 с лишним миллиардов. Да да, именно миллиардов.
Пишет об этом портал «Самара онлайн».
«Вы что, за весь город коммуналку оплачиваете? Прапраправнуки погасят, — пошутили жители Тольятти под этим постом».
В пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» дали слежующий комментарий по ситуации:
«Счёт на такую сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платёжного сервиса „Квартплата 24“: при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. В настоящее время техническая неисправность устранена. Корректный счёт за тепло этой клиентки составляет 867 рублей. Сбой был устранён за 11 минут системой „Квартплаты 24“. Клиентка добросовестная, последний платёж был 27 июня».
Тут, пожалуй, не то что праправнуки, а вообще дальние потомки погасят. Если вообще наша планета и человечество в целом к тому моменту будут существовать.