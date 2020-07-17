ИП-работодатель может не ставить печать в трудовые книжки работников

Поскольку обязательность наличия печати у индивидуального предпринимателя действующими нормативными правовыми актами не предусмотрена, вопрос об изготовлении и применении такой печати предприниматель решает самостоятельно.

Но как быть в случае, когда ИП является работодателем и ведет бумажные трудовые книжки работников?

Разъяснения по этому вопросу дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Если указанная печать есть, то ее оттиск проставляется на первой странице (титульном листе) трудовой книжки.

Если печати нет, то предприниматель, заполняя титульный лист трудовой книжки, может оставить место, отведенное для оттиска печати, пустым, заверив при этом внесенные данные только своей подписью.