Смена адреса, места нахождения, и еще чего-нибудь в компании. Почему это делает бухгалтер?

Компания решила переехать на другой адрес. Само собой, это нужно зарегистрировать в ЕГРЮЛ. Собственно, что делать куда бежать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Меняем юридический адрес фирмы ООО, сперва надо 14 или 13 заявление подготовить?».

Имеется в виду, по форме Р13001 или по форме Р14001 нужно подавать изменения.

Сначала приведем некоторые комментарии:

«Почему этим должен заниматься бухгалтер а не юрист?».

Но тут автор поста аутсорсер, видимо, решил взяться.

«Если меняются муниципальные районы, сперва 13 и ждёте 21 день, потом 14. Если в пределах одного муниципального района, то только 14».

Вообще, в этом комментарии все перепутали. И ниже подробно расскажем, что именно.

Вот еще один вариант:

«Вместе подаёте, если ещё 13 форма нужна».

Она-то нужна, только вот вместе подавать — не надо.

А вот еще:

«Форма зависит от того, нужно ли вносить изменения в устав. Если в уставе адрес прописан полностью то делаете новую редакцию или лист изменений и форму 13. Если в уставе прописан только город и он не меняется то делаете форму 14».

Почти правильно, но не полно.

Итак, теперь подробнее, что же делать.

В статье 54 ГК есть два понятия, связанные с местоположением юридического лица. Это его адрес, в пределах муниципального образования, и по которому находится рабочее место его единоличного исполнительного органа (директора то есть). И это его место нахождения, то есть то самое муниципальное образование, в пределах которого у юрлица есть адрес.

Сведения об адресе и месте нахождения должны быть в ЕГРЮЛ. При этом, в уставе достаточно указать только место нахождения. Правда, некоторые указывают адрес до сих пор, да и немало компаний есть с уставами, которые сто лет не меняли.

Бывают вообще выкрутасы, что в уставе адрес старый, в ЕГРЮЛ новый, компания живет себе и здравствует. Правда, если такой устав увидят в банке, возникнут вопросы.

Итак, есть несколько вариантов, когда адрес меняется.

1. Адрес есть в уставе, меняется только адрес в пределах места нахождения. Тут сразу подается Р13001, новый устав, решение (протокол), госпошлина на 800 р., и документы на адрес (гарантийное письмо и копия договора аренды). Если переезжаете на квартиру директора или участника — выписка из ЕГРН на квартиру, если в собственности меньше 50%, то еще и согласие собственника.

2. Адреса в уставе нет, меняется адрес в пределах места нахождения. Тут подается только Р14001, плюс решение (протокол), плюс документы на адрес. В случае с переездом в квартиру директора или учредителя — см. предыдущий пункт.

3. Меняется адрес и место нахождения. Тут разницы нет, есть адрес в уставе, или его нет, устав все равно менять. Сначала в регистрирующую налоговую по действующему адресу подается уведомление в виде Р14001, там указывается только место нахождения. К нему же прилагается решение о смене адреса. Налоговая в течение 21 дня проверяет, что за компания, куда она собралась переехать. А уже после этого срока подается Р13001, устав, решение (протокол), госпошлина, и весь набор, как в п. 1. Причем, подавать нужно в регитрирующую налоговую по новому месту нахождения.

4. Еще есть вариант со сменой места нахождения, но на домашний адрес директора или учредителя. Там Р14001 предварительно подавать не нужно, сразу весь набор из п. 1. Но, иногда бывали перегибы на местах, отказывали в регистрации, и приходилось все равно сначала подавать Р14001. Хотя, этот порядок закреплен в абз. 6 п. 6 ст. 17 ФЗ «О регистрации юридических лиц и ИП».

Вообще, еще есть такая практика перед переездом. В «принимающую» налоговую идет директор, и беседует, что он к ним переезжает. Показывает что за компания, обороты и прочее. Практика не закреплена нигде законодательно, и, честно говоря, она порочная. Но, так делают.