Учителям хотят приравнять зарплату к средней по региону и стране. В ГД работают над проектом закона

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VikaV2193 Вы зачем мои слова перевираете? Я назвала одну из общественный функций для инвалидов, а не людей ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Wern Вы сейчас нездоровых людей назвали фоном для общества? И вы собой довольны при этом? У меня нет с... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Dmitriy A Вклады снижают вслед за ставкой ЦБ, а почему кредиты всё под 18 - 20% выдают ...... 30% россиян готовы забрать вклады при минимальных ставках

VikaV2193 Это в каком смысле? Очень даже принесут. Во первых инвалид не значит нефертильный (стерильный). В... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr ладно- ладно.... последняя фраза была резковата..... слово "эгоист" из него исключаем.... к тому ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Eisenhorn Интересно, откажут они в закрытии. Так и будет компания в ЕГРЮЛ висеть, пока сами налоговики не и... ООО откажут в ликвидации при нарушении сроков

Wern Инвалиды, знаете ли, тоже никакой пользы не принесут, а эгоистов одинаково много среди всех катег... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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Natali Kr У меня стаж выскооплачиваемым специалистом больше 20 лет, периодически на двух работах. И у мужа ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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Над.К Вы ошибатесь насчет профана. Он много лет сидит в Госдуме. Знаменит своими высказываниями на тему... В Госдуме предложили не платить транспортный налог в случае простоя автомобиля

Верните налог Ирина, заявление о распределении особенно актуальны по квартирам, купленные до 2014 года. После 2... Возврат налога за строительство дома: как оформить документы

Верните налог Согласны с вами, что можно и самостоятельно. Но зачастую упускаются возможности возврата дополнит... Возврат налога за строительство дома: как оформить документы

Lena613 )))))) Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой намного дороже. Надо запомнить! в копилку.... Про бухгалтеров, пятничное