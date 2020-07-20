Учителям хотят приравнять зарплату к средней по региону и стране. В ГД работают над проектом закона

Учителям хотят удлинить отпуск, дать право досрочно выходить на пенсию и приравнять зарплаты к средней по региону. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.
«Как мы знаем, в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих — произносилось это по-разному... Мы предлагаем в соответствии с 55-й статьей конституции, пункт 2, вернуться к тому, что педагоги когда-то имели — 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», — сказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Изменения планируют внести в федеральный закон «Об образовании» и ряд других законов.
«Кроме того, мы подготовили еще один законопроект о внесении изменений в пенсионный закон, в котором предлагаем вернуться к положению, которое было до принятия закона о пенсионном возрасте. Согласно этому положению, при 25-летнем стаже педагогические работники получают право на досрочную пенсию», — сказал Смолин.
Внести законопроекты на рассмотрение планируются в сентябре этого года
По материалам «РИА Новости».