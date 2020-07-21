Новый сотрудник не выходит на работу уже три недели. Как правильно его уволить?

Новый сотрудник получил аванс и не выходит на работу. Уже три недели. Что с ним делать, увольнять за прогул?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Взяли на работу сотрудника на производство для работы с новым дорогим станком. Он проработал некоторое время, получил аванс и на работу не вышел. Есть некоторые подозрения, что мог сломать станок. Найти специалиста, оказывается, на него не так-то просто. В общем, в этот момент мы оформили кредитование с господдержкой и увольнять человека не могли, он числился у нас, в табеле стоит прогул, на телефон не отвечает, сообщения в ватсапе доставлены, прочитаны, но также без ответа. Сейчас руководство сказало увольнять, человек еще на испытательном сроке находится. Трудовой у него не было, мы ее завели. Думала уволить его по статье как не прошедшего испытательный срок, неоднократно прогулявшего работу. Или как лучше? В первый день, когда он не вышел, сказал, что заболел живот. Но и на второй и последующие дни не пришел, не позвонил и не реагирует на звонки».

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Кстати говоря, ниже в комментариях автор вопроса указывает, что

«Первое время ему звонили с известных номеров. Он не снимал трубку. Потом с неизвестных. Он снимал трубку, слышал знакомый голос и сбрасывал звонок».

То есть, человек не пропал, он где-то есть, просто не хочет возвращаться по какой-то причине.

Вот что пишут в коментариях:

«Уволите а он больничный принесёт. Эти мертвые души огромная проблема многих организаций... сочувствую».

Есть такая проблема.

Еще советуют:

«Сделайте скриншоты с ватсапа на всякий случай. Если дело дойдет до суда, это будет как доказательства».

Их можно еще и у нотариуса заверить.

Вот еще:

«Если после уведомления не появится, сделайте Акт. И высылайте трудовую книжку и документы заказным письмом. У нас юрист этим занимался, там нужно соблюсти всю процедуру».

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Автор поста на это ответила:

«У него испытательный закончится 29 июля. Уже не успеваем ждать ответ. А там не уволишь вообще».

Остается только за прогул уволить.

Вот еще совет:

«Мне трудовой инспектор советовал обратиться к участковому по месту жительства официальным письмом».

Кстати, неплохой вариант. Главное, собрать доказательства, что на контакт с ним выходят, а он уклоняется. На случай того, что потом жаловаться побежит.