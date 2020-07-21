Госдума приняла проект закона об удаленке. В первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дистанционной и удаленной работе.
Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.
Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
По материалам «ТАСС».