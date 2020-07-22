Мишустин призвал ускорить принятие законов об удаленной работе

Все форматы работы в дистанционном режиме нужно как можно быстрее ввести в правовое поле, уточнив права и обязанности работников и работодателей.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства на последнем заседании весенней сессии в Госдуме.

«Сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временная или постоянная. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Глава кабмина в целом отметил, что цифровизация меняет рынок труда. «Мы сориентируем вузы на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году», — сказал Мишустин.

Он также сообщил, что со следующего года на портале «Работа в России» появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. По словам Мишустина, дополнительное профессиональное образование можно получить и на базе «Ворлдскиллс Россия».