Очередное требование от налоговиков предоставить документы. На этот раз, отписаться не получится

Снова требование от налоговиков. Снова большой объем документов, и снова вне рамок проверки. Предоставлять? Или отписаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«По требованию ИФНС вопрос. Запрашивают большой обьем документов вне рамок налоговых проверок по контрагенту. У нас все операции отражены, но нет сейчас возможности отсканировать и подгрузить весь обьем. Книгу продаж подгрузили в ответ на требование. Инспектор звонит сегодня, говорит, что оштрафуют за непредоставление. Что делать?».

Вот что пишут в комментариях:

«Уведомление о невозможности представления документов в срок обязательно нужно подать в ИФНС в течение дня, идущего за днем получения требования об их представлении. Только в таком случае его смогут удовлетворить. Если опоздать, то, скорее всего, просьба о продлении срока рассмотрена не будет. Вы уже пропустили этот срок? Тогда надо: Смотреть статью

Готовить сканы. Можно сканировать все подряд по Контрагенту. Не нужно каждый документ делать отдельным файлом, это сократит время».

📌 Реклама Отключить

И в продолжение комментария:

«Если ссылка на п. 2 ст 93.1, то неоднократно в этой группе рекомендовала писать мотивированный отказ, так как должна быть в Требовании указана конкретная сделка».

Однако, запрашивают не только по конкретному контрагенту, но и указывают, какие именно документы нужно предоставить:

«Они перечислили документы в требовании, указаны все счета-фактуры с номерами, с датами (как в книге продаж)».

А это значит, что отписатья уже не получится. Что и пишут:

«Тогда нужно предоставить сканы, все, которые указаны. Можете выгрузить из 1С без подписей. В пояснении напишите, что представляете выгрузку из базы 1С, и что отправленный пакет документов подписан ЭЦП».

Да, не по всякому требованию налоговиков получится отписаться. Иногда приходится и исполнять.