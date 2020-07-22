Налоговики требуют документы с упрощенцев. Что давать, что не давать?

Налоговики требуют книгу учета расходов и доходов (КУДиР). И документы. Причем, с ИП или ООО на упрощенке. Что тут делать?

Беспокоятся подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

«По всем ИП на УСНО (15%) пришли требования на представление документов и КУДиР за 2019г. В том числе пострадавшим от COVID-19. Как у вас спокойно всё или такая же канитель? Как-то странно по всем в один день 19.07.20».

Сразу скажем: они не специально. Это программа рассылает, автоматически.

А вот что пишут в комментариях:

«Вот ещё начнут запрашивать по 6%».

Ага, а там и до плательщиков НПД дело дойдет.

Кто-то пишет:

«У нас пока не пришли, но вот РСВ ни по кому не приняли, отправляли через контур, 09.07. Контур говорит, потерпите ещё неделю, что-то у налоговиков, только вот требования странные по РСВ уже приходят».

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Или вот:

«У меня тоже ИП на УСН 15% ничего не пришл а РСВ висит».

Вот еще делятся:

«Нам по десяткам УСН-ок каждый год приходит такое требование, документы предоставляем только если в требовании указана конкретная сумма расхождения, её и поясняем. А если абстрактно „расхождения со сведениями, имеющимися в распоряжении налогового органа...“, то каков привет, таков и ответ: „по данным организации доходы и расходы в декларации отражены верно“. Обязанности предоставлять документы по их стандартному списку у всех подряд нет, вопросов далее не следует».

Или:

«У меня по ООО на УСН тоже пришло — КУДиР и все акты за 2019 год. И вообще,такое впечатление,что все налоговые издеваются. Сейчас отчеты, пришли требования по трем ООО, с НДС, предоставить документы по 3 кв. 2019 г. И в каждом требовании еще по три контрагента. Все в не рамок налоговых проверок. Голова кругом».

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А вот что советуют:

«Документы не давать. Книгу придется».

Поскольку не имеют права при камеральной проверки просто так требовать документы. Только по конкретной сделке.