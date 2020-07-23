По поручению Путина кадастровая оценка всей земли и недвижимости должна пройти в 2022-2023 годах

Госдума приняла закон об изменении правил применения кадастровой стоимости, в том числе используемой для налогообложения недвижимости, сообщает пресс-служба ФНС.

Изменение внесено во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина и направлено на недопущение применения при налогообложении завышенной кадастровой стоимости.

Так, предусматривается федеральный надзор за проведением в регионах государственной кадастровой оценки. Устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости (налоговой базы). Если в результате оспаривания она уменьшена судом или специализированной комиссией в соответствии с законом об оценочной деятельности, то это значение распространяется на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости.

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Также законопроект предусматривает переход от судебного порядка оспаривания кадастровой стоимости к внесудебному (заявительному) порядку установления в качестве кадастровой индивидуальной рыночной оценки объекта недвижимости. Она определяется на основании отчета оценщика.

Кроме того, методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости теперь будет исправляться с учетом законных интересов налогоплательщика. Если такая коррекция влечет уменьшение кадастровой стоимости, то она применяется ретроспективно на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости. Если же исправление приводит к увеличению кадастровой стоимости, то ее новое значение будет применяться со следующего года.

< для актуализации налоговой базы во всех субъектах рф должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году – объектов капитального строительства.