Запрет на импорт бензина хотят отменить досрочно

Минэнерго хочет досрочно снять запрет на импорт бензина. Соответствующий документ размещен на портале общественного обсуждения.

На «Клерке» в апреле писали о том, что импорт бензина запретят. Его и запретили в конце мая.

В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.

Спрос растет в связи с отменой в регионах мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе со снятием ограничений на передвижение.

По материалам «РБК».