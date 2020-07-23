⚡ Дачную амнистию продлят до 1 марта 2026 года

В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба комитета ГД по госстроительству.
«Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на 5 лет — до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта — сенаторы А.А. Турчак, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко и депутат П.В. Крашенинников», — сообщили в комитете.
Один из авторов законопроекта, председатель комитета Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба, напомнил, что «дачная амнистия» действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.
По материалам «РИА Новости».