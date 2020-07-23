⚡ Дачную амнистию продлят до 1 марта 2026 года

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Ольга Коврижных Так Вам никто не мешает родить/усыновить нескольких детей и ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Я не предлагаю их ровнять. Да и толку от того, если я даже ч... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZloiBuhgalter > А старики не верят в электроникуНе только старики, но и... Электронную трудовую книжку выбрали 14 % работников

Natali Kr ну и как? получилось? или без мата никак не выходит? Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

GSokolov Если уж сравнивать, то не со средней, а с медианной и по рег... В ГД предлагают отказаться от понятия «средняя зарплата»

Елена_N Поэтому я всем своим рекомендовала не отказываться от бумажн... Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница

Evgeniya19 Потому что это входит в составе благ, за которые многодетные... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Ваши "способности" лично я уже увидела. А тема наз... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина А я свами не спорю, я вам указываю ваше место. Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Уважаемая, так почитайте как я к вам обращаюсь, и как вы ко ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Еще мне кажется, что государство так сильно пиарит свою подд... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос