Судимых ИП-таксистов исключат из ЕГРИП, а сотрудников-водителей отстранят от работы. Разработаны новые законы

В законах пропишут запрет на управление транспортными средствами для водителей такси, автобусов, трамваев и троллейбусов при наличии у них неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Перечень таких преступлений прописан в законе (статьи 105, 111, 117, 131 и 132 УК РФ (в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими), статьи 205,205.4 и 205.5 УК РФ).

Запрет предлагается распространить в том числе и на регистрацию в качестве ИП с намерением осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок. Эти нормы позволят обезопасить граждан, пользующихся услугами такси и общественным транспортом.

Соответствующие законопроекты накануне обсудили на заседании РТК (трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).

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Это законопроекты:

«О внесении изменения в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда при осуществлении деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами»;

«Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами»;

«О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“».

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В частности, в законах прописано, что юрлица и ИП не должны допускать к управлению пассажирским транспортом сотрудников с судимостью.

После принятия закона в течение 120 дней уже принятые сотрудники должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Если такой справки не будет, работодатель обязан отстранить сотрудника от работы. Отстранение также грозит, если работодатель получит из МВД сведения об уголовном преследовании сотрудника.

При регистрации ИП-таксиста также потребуется такая справка, но ее будут запрашивать по СМЭВ. Если ИП уже ведет деятельность, будучи судимым, ИФНС исключит его из ЕГРИП.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил избыточность требований указанных в проекте закона касательно отстранения работника от работы: статьей 76 ТК РФ предусмотрено, что работодатель имеет на это право только по требованию уполномоченных органов и должностных лиц, а никак не «по получению сведений».

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В связи с этим законопроект требует доработки, однако проект решения профсоюзная сторона РТК поддержала.

Александр Шохин, Президент РСПП, также предложил доработать проект закона. Он выразил сомнение в целесообразности размещения в «частном» законе норм, касающихся регулирования трудовых отношений.