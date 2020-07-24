Декларацию по СОУТ сделают бессрочной

Согласно действующим нормам, декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение 5 лет.

Разработан законопроект, которым предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте.

Этот проект накануне стал предметом обсуждения на РТК.

По мнению заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой, данное изменение особенно актуально в нынешних условиях, поскольку оно приведет к снижению финансовой нагрузки, в том числе на предприятия малого и среднего бизнеса. В то же время такая мера не приведет к снижению качества оценки и не окажет негативного влияния на безопасность работников.

Профсоюзная сторона РТК поддержала данный законопроект. Возражений не выразила и сторона работодателей РТК.