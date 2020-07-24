Налоговики блокируют ЭЦП. Ошибка, или просто пообщаться хотят?

Как сообщают подписчики, в некоторых налоговых инспекциях специально блокируют электронную подпись. Чтобы вживую пообщаться с директором компании.

Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».

«Один из моих клиентов, чья компания там состоит на налоговом учёте, сегодня столкнулся с проблемой сдачи отчётов. Точнее просто не смог сдать».

Конкретную налоговую называть не будем, кто знают, те знают.

Вот что пишут в комментариях:

«И это инсайд? Это общие правила для налоговой! Увидеть руководство лично!».

А вот другое мнение:

«В январе такое было. Но уже был и другой инсайт, что налоговым запретили блокировать ЭЦП. Вот и кому верить?».

На это отвечает автор поста:

«Запретили, все верно. В феврале-марте этого года. Но тут, видимо, вообще ахтунг у них».

Вот еще мнение:

«Радуйтесь, что автоматом не поставили отметку о недостоверности на дира/учреда. Это сейчас в тренде».

Вот что дальше пишет автор поста, пообщавшись с инспекторами:

«Выяснили, что ЭЦП было заблокировано контрольно-аналитическим отделом. Спич инспектора по телефону: „Вы по всем параметрам подпадаете под недействующие компании. И мы заблокировали вашу ЭЦП на прием отчётности“. Это нечто конечно».

После поездки в ИФНС:

«Инспектор что-то лепетал про техническую ошибку. Вот, у вас компания не работала. Вот вы деятельность не вели. Вот мы решили заблокировать. Все разблокировали. Деятели...».

При этом, что сказали в одном из отделов:

«Было очень „забавно“, когда клиент в поисках кто всё таки это натворил, дозвонился до отдела по работе с налогоплательщиками, там на его просьбу разобраться попросили больше им не звонить и не мешать работать».

Действительно, звонят тут всякие. Не дают с налогоплательщиками работать.