Налоговики блокируют ЭЦП. Ошибка, или просто пообщаться хотят?

Как сообщают подписчики, в некоторых налоговых инспекциях специально блокируют электронную подпись. Чтобы вживую пообщаться с директором компании.
Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».
«Один из моих клиентов, чья компания там состоит на налоговом учёте, сегодня столкнулся с проблемой сдачи отчётов. Точнее просто не смог сдать».
Конкретную налоговую называть не будем, кто знают, те знают.
Вот что пишут в комментариях:
«И это инсайд? Это общие правила для налоговой! Увидеть руководство лично!».
А вот другое мнение:
«В январе такое было. Но уже был и другой инсайт, что налоговым запретили блокировать ЭЦП. Вот и кому верить?».
На это отвечает автор поста:
«Запретили, все верно. В феврале-марте этого года. Но тут, видимо, вообще ахтунг у них».
Вот еще мнение:
«Радуйтесь, что автоматом не поставили отметку о недостоверности на дира/учреда. Это сейчас в тренде».
Вот что дальше пишет автор поста, пообщавшись с инспекторами:
«Выяснили, что ЭЦП было заблокировано контрольно-аналитическим отделом. Спич инспектора по телефону: „Вы по всем параметрам подпадаете под недействующие компании. И мы заблокировали вашу ЭЦП на прием отчётности“. Это нечто конечно».
После поездки в ИФНС:
«Инспектор что-то лепетал про техническую ошибку. Вот, у вас компания не работала. Вот вы деятельность не вели. Вот мы решили заблокировать. Все разблокировали. Деятели...».
При этом, что сказали в одном из отделов:
«Было очень „забавно“, когда клиент в поисках кто всё таки это натворил, дозвонился до отдела по работе с налогоплательщиками, там на его просьбу разобраться попросили больше им не звонить и не мешать работать».
Действительно, звонят тут всякие. Не дают с налогоплательщиками работать.