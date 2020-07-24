Бурильщики тоже не любят платить налоги. И спать спокойно

«От уксуса — куксятся, — продолжала Алиса задумчиво, — от горчицы — огорчаются, от лука — лукавят, от вина — винятся, а от сдобы — добреют». Хочется добавить — понятно, почему обурел директор фирмы, обслуживающей буровые установки.

В Нижневартовске завершается следствие по делу ООО «Недра Сервис», руководитель которого обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере. Обвиняемый житель г. Ростова, нашедший себя в роли руководителя ООО, рискует вернуться в родные земли, но не вольным донским казаком, а позорным арестантом, так как согласно ч.2 ст. 199 УК РФ грозит ему до 6 лет лишения свободы.

В течение 2017-2018 годов обвиняемый вносил авторские правки в налоговую отчетность, подаваемую в МИФНС, спустя какое-то время им заинтересовалось УЭБиПК, и вскоре весь сонм надзорных ведомств приступил к разбирательству произошедшего.

Ущерб, причиненный госбюджету, составил 80 миллионов рублей, приставы арестовали имущество обуревшего «юрика», сам он взят под домашний арест и ожидает суда в кругу семьи.

Источник: телеграм-канал «Физики и юрики».