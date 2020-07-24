ПФР отмечает снижение своих доходов на фоне сокращения фонда оплаты труда

Пенсионный фонд отметил сокращение фонда оплаты труда. По этой причине уменьшились и поступления в Фонд.

Об этом в среду заявил его глава на встрече с президентом.

«Бюджет исполняется, мы сейчас, безусловно, выполняем все свои финансовые обязательства. Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился», — сказал Топилин.

Глава ПФР добавил, что в настоящее время ПФР держит ситуацию на полном контроле и находится в тесном контакте с правительством.

«Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с министерством труда, с правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены», — подчеркнул он.

По материалам «ТАСС».