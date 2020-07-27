Голосовые сообщения как неуважение к собеседнику. Как с этим бороться?

Это на период коронавируса или в постоянку до 18 лет?
Ну если им еще льгот дадут и еще чего-нибудь запретят с ними...
ладно бы еще качество сети было нормально, а то шаг в сторон...
я надеюсь, вы печатаете очень медленно, одним пальцем?)) 😂...
на решение этого вопроса еще лет 20 уйдёт?
инициатива конечно хорошая, но, думаю, многие работодатели н...
А, если это Кристина Асмус или Сати Казанова, они тоже их мн...
этот фарс уже просто смешон
я не ленюсь, снимаю он-лайн😂
дада)) есть такое "изобретение". кто-то, кому очен...
Отправляю в ответ видео, где в Ворде набираю текст.
Было раньше такое. На мои вопросы присылали голосовые. я зан...
п. 1 и п.2..... не 99 % - а 100 % мошенники
А я знаю нескольких семей, которые таким образом решили квар...
Ну да, нуу да.. Насколько я помню, когда его (ПБУ 18/02) вве...
А с каких пор Википедия стала авторитетным источником? Угроз...
Курица появляется из яйца. Это факт 😀
Абсолютно серьезно. Почитайте п.1 ПБУ 18/02. И это не россий...
Про Актион наслышан, даже и здесь написали. А далее - скажи ...
это просто издевательство какое-то. я вот не знаю, это наско...
Если уж некоторые страны стали выпускать крипту, обеспеченну...
Корелляция - не каузальность (причинно-следственная связь). ...
Откуда такие ярлыки. Почему все думают, что кто отсидел, уже...
Так это все от обиды, что Вы ничего не получили.. Так может ...
Головой ушибленные, что ли?
Они не курят, они все там спортсмены вы что?!
Но это не отменяет того факта, что данные для расчета у орга...
Ха-ха-ха. А если еще бух на своей машине в офис едет, то офо...
Лизинговые операции, разница в учетах ОС до 100 т.р., расход...
> Какая вольная интерпретацияНу, хотя-бы, верная. А не ка...
Это вы начали тему того, что бухгалтер не хочет вникать)) И ...
> чтобы быть всегда на связи,Для этого айфун не нужен.
Плавно перешли в обсуждение #тыжбухгалтер 😄
Я утрировала) Но на моем опыте любые излишние усложнения (ос...