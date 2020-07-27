Голосовые сообщения как неуважение к собеседнику. Как с этим бороться?

Тяга некоторых людей к голосовым сообщениям порой бывает абсурдной. Вплоть до неуважения к собеседнику. Неужели это так экономит время?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня такое было один раз»:

Это просто прекрасно. Надиктовать реквизиты, и предлагать контрагенту их расшифровать, и оплатить. Уж не проще ли было карточку предприятия сфотографировать? Или в телефоне сохранить в pdf?

Вот что пишут в комментариях:

«Надо ответочкой счет так же скинуть».

Или:

«Главное, в ответ все нужные условия договора начитать».

Кого-то голосовые сообщения совсем достали:

«Куплю опцию запрета отправки мне голосовых сообщений. Дорого».

Вот еще делятся:

«Было: сижу в судебном заседании, по ходу дела возникает необходимость уточнить один вопрос. Пишу сообщение человеку: „Я в суде. напиши, пожалуйста, (описание) — да или нет“. Человек шлет голосовое. И что думаете там? „Да!“)».

Коллеги, как вы боретесь с таким вот, по сути, неуважением?