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Налоговики хотят документы по встречке. Дать им все, что есть? Или не стоит их баловать?

Налоговики прислали перечень по встречной проверке. Что им отправлять?  Все, что есть? Или не баловать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот и нам прислали встречку. Подскажите, насколько „глубоко“ мы должны присылать доки? По всем прям материалам, которые списывали под этот объект? И какие регистры и карточки? Все подряд? Включая требования-накладные?».

Вот что в требовании:

  • Договор (контракт, соглашение);
  • Акты приема-передачи;
  • Счета-фактуры;
  • Акты выполненных работ;
  • Товарные накладные;
  • Накладные, товарно-транспортные накладные;
  • Платежные документы;
  • Регистры бухгалтерского учета;
  • Карточки бухгалтерских счетов;
  • штатное расписание;
  • Документы от предыдущего поставщика материалов, сведения о производителе; документы, оформленные с субподрядчиками и др.».

Как написал один из прокомментировавших, «Я сторонник того, чтобы не баловать ИФНС». Пожалуй, стоит это взять за основу.

А вот что еще пишут:

«Вы не написали, требование по ст. 93? В плане все подряд? Какие были доки из перечня в требовании, такие и присылаете. Налоговая общий перечень шлет, т.к. не знает товар вы продавали или услуги оказывали по сделке»

Или вот:

«Отсылают только то, что относится к проверяемому контрагенту (договор, счета-фактуры, акты — если работы и услуги) ; (Договор, УПД — если продажа или покупка). Оборотка по счетам только по этому конрагенту».

А вот самый развернутый:

«Во-первых, налоговым органом не сообщено об отсутствии информации имеющихся у него конкретизированных данных, указанных в разделе 1 (о документах) и разделе 2 (об информации). Во-вторых, налоговым органом не сообщено об обоснованной необходимости истребования информации по разделе 1 (о документах) и разделе 2 (об информации) в связи с чем у общества возникают следующие вопросы и обоснованные сомнения о законности и обоснованной необходимости истребуемой информации И далее по пунктам:

  • Прошу разъяснить, какое отношение к ФХД между ООО "..." и ООО "....." имеет штатное расписание?
  • Прошу разъяснить конкретный вид документа»

Подытожим:

«По пунктам и высылайте, п. 1.8 и 1.9 — только в разрезе контрагента, по 1.11 — аккуратнее, себя перепроверьте».

В любом случае, если им что-то не дошлют — они об этом скажут.

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