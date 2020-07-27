Налоговики несколько раз просят уточнить РСВ? Возможно, это не их ошибка

Налоговики несколько раз уточняют РСВ по сотруднику. Возможно, ошибка у них. Но может быть и у организации, все ошибаются.

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»

«Несколько раз подряд налоговая просит уточнить РСВ, а конкретно — данные по одному сотруднику. Я в ответ уже раза три отправляла скан СНИЛСа этого сотрудника. И вот опять пришёл запрос на уточнение. Что посоветуете?».

Вот что пишут в комментариях:

«Отправлял копию паспорта и копию СНИЛС, до следующего отчёта вопросов не было. Потом послал к ним сотрудницу которая на четвертом походе послала их. Больше проблем с налоговой не было, все исправили».

Вот другое мнение:

«У меня так было когда у сотрудника снилса было два. Отправляйте сотрудника в ПФР, пусть разбирается. Еще был случай — была моя опечатка в имени, которую я упорно не замечала, а они не писали какие именно данные уточнить (у меня было написано СерЕгей)».

Или вот:

«У меня был пробел лишний в паспортных данных. Это видно было только в файле. Посмотрите, может и у вас похожее?».

А у автора поста самое обидное то, что сотрудница уже уволилась. А проблема висит.

Коллеги, а у вас бывало такое?