Замглавбуха ведет три компании. За 50 тысяч. Много или мало?

Вопрос на тему стоимости услуг бухгалтера. Несколько компаний, вести все, кроме отчетности. Правда, конкретно в этом случае, оттуда нужно бежать, причем быстро.

Собственно, спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Знакомая вышла вести три фирмы МО все кроме отчетности (ндс, прибыль, рсв, 6 ндфл и перечислений по банку)

1. Оптово-розничная торговля, смеси:

реализация, в день от 10 до 40 УПД;

банк проверка и проведение 20-80 операций;

сверка ежемесячная в обязательном порядке;

раз в неделю походы на почту отправлять письма;

затраты отражение, лизинг 30 примерно;

списание склада и все операции по нему.

2. Металлоприемник:

реализация, 5 в месяц;

банк проверка и проведение 20-80 операций;

сверка ежемесячная в обязательном порядке;

раз в неделю походы на почту отправлять письма;

затраты отражение 30 примерно;

списание склада и все операции по нему;

касса.

3. Переработка кабеля:

реализация, в месяц 5-6;

банк проверка и проведение 20-80 операций;

сверка ежемесячная в обязательном порядке;

раз в неделю походы на почту отправлять письма;

затраты отражение, в т.ч лизинг 30 примерно;

списание склада и все операции по нему основные средства.

Проверить весь период с января недостающие и прочее. Распечатывание всех документов по ЗП, сверка с ИФНС. Все в общем, кроме отчетности и банка платежей, оформление.

Сколько, на ваш взгляд, это должно стоить?».

На вопрос, сколько предложили человеку, автор поста сказала, что «это не стоит этого, потому что нагрузка оказалось не той, которая изначально была заявлена».

Вот что предлагают в комментариях:

«100, не меньше».

А автор поста на это пишет:

«А ее главбух считает, что 50 это прям вау. Ищет новую».

То есть, это должность зама гл. бухгалтера. За 50 тысяч! При этом, главбух там получает 250.

Вот еще немного от автора поста:

«На той неделе случилась стычка, она ей заявила что „не успеваешь — выходи в субботу“. При этом, она работает с 8:30 до 17:30, без перерыва на обед. А начальница может свалить в 16 или вообще в 15».

Тут скорее вопрос нужно было ставить, не сколько это стоит, а как быстро оттуда нужно бежать не оглядываясь.

Вот еще варианты:

«За 3 — 100? Что-то совсем обесцениваем сами себя. По-моему этого мало. Но раз вышла — значит всё устроило».

Или вот:

«Тут только по первому пункту уже минимум 80000 надо брать. Я конечно понимаю, что оптом дешевле, но по-моему клиент прихренел».

А вот еще мнение:

«В процессе работы обязанностей еще прибавится. То, что перечислено, этим не ограничится. Потому окажется что еще ККТ надо вести, отчеты по статистике делать, с ИФНС общаться и прочее».

А подытожим этим:

«Если специалист спрашивает сколько это стоит, то это уже провал. У каждого собственника бизнеса есть уже та сумма на которую он рассчитывает, все остальное это фантазии. Если вы считаете себя специалистом, если вы понимаете объём работ, то вы просто называете свой ценник, ну а другая сторона уже решает- соглашаться или нет».

Вопрос еще в опытности специалиста. Кто-то ради опыта готов и на невыгодные условия пойти.