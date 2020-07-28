Налоговики из другого региона проверяют три не связанные компании. Или они проверяют вас?

Налоговики из Самары присылают требования вне рамок по компаниям в Москве и МО. При этом, отказываются говорить, почему же так.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«По разным компаниям приходят требования (пока в целом три штуки) предоставить документы по контрагентам вне рамок налоговых проверок. И все бы ничего, но у всех инициатор МИФНС № 1 по Самарской области. Мы Москва и МО. На вопрос к инспектору — отчего же так? Где мы, а где Самара — ответили, что секрет раскрыть не могут».

Компании, при этом, между собой никак не связаны.

Вот что пишут в комментариях:

«У нас несколько лет уже такие требования приходят. Видимо, на каком-то этапе в цепочке происходит разрыв НДС, тот регион и запрашивает всех по цепочке. Но это лишь мои домыслы».

Или вот:

«У меня в основном контрагенты Москва, а требования приходят из инспекций по всей России, и проверяют моих контрагентов из Москвы».

А вот что советуют:

«При появлении нового крупного контрагента, запрашиваю сразу пакет документов: учредительные, баланс, последнюю декларацию НДС (без книг покупок и продаж), наличие сайта, контакты...».

А на вопрос автора поста, где тут логика, компании между собой не пересекались, отвечают:

«Не ищите логику, ее может вообще не быть. Мы даем, что просят в рамках запроса, т.к. так больше шанса отбиться. Был случай по другой конторе, запросили доки по поставке товара, покупатель товара ликвидировался за год до проверки, а проверяла налоговая вообще 3-ю контору, которая видимо контачила с той, что ликвидировалась».

Еще один вариант:

«Вашу контору могут так проверить, если вы работали с этими тремя компаниями. Или могут проверить любую из этих компаний, они между собой могли контачить, а вы в цепочке были. Или банкротятся/ликвидируются (в ЕГРЮЛ можно глянуть) все три компании, их проверяют тогда. Я больше склоняюсь, что вашу компанию так проверяют (нам обычно инспекторы нормально отвечают, что да как)».

Собственно, вот и логика.