Банк прислал грозное письмо со ссылкой на 115-ФЗ, а вы ничего не нарушали? Возможно, он просто рекламирует свои услуги

Если банк присылает грозное сообщение по 115-ФЗ, то это не обязательно означает, что вы что-то нарушили. Иногда это еще такая реклама.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло сообщение от банка по 115-ФЗ. Предупреждение. Якобы, были перечисления на карты физлиц. И рекомендуют ограничить расчеты. На самом деле, физлицам ничего не плачу. Есть зарплатный проект для зарплаты. Менять банк или еще подождать?».

Дальше в комментариях выясняется, что это Сбербанк.

Кто-то делится своим, прилетевшим из банка:

И пишут, что раз это рекомендации, то приняли к сведению.

«Ключевое — „рекомендуем платный сервис“. Я называю такое „Угрожающая реклама“».

А вот еще:

«Нам тоже пришло что-то подобное. Но основным в их письме, как мне показалось, было ненавязчивое такое предложение воспользоваться платным (!) сервисом „Безопасный бизнес“, дабы показатели оставались „в рамках допустимых границ“. Как это мило с их стороны».

В общем, ничего страшного. Это отдел продаж так креативит.