Банк прислал грозное письмо со ссылкой на 115-ФЗ, а вы ничего не нарушали? Возможно, он просто рекламирует свои услуги

Если банк присылает грозное сообщение по 115-ФЗ, то это не обязательно означает, что вы что-то нарушили. Иногда это еще такая реклама.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло сообщение от банка по 115-ФЗ. Предупреждение. Якобы, были перечисления на карты физлиц. И рекомендуют ограничить расчеты. На самом деле, физлицам ничего не плачу. Есть зарплатный проект для зарплаты. Менять банк или еще подождать?».
Дальше в комментариях выясняется, что это Сбербанк.
Кто-то делится своим, прилетевшим из банка:
И пишут, что раз это рекомендации, то приняли к сведению.
«Ключевое — „рекомендуем платный сервис“. Я называю такое „Угрожающая реклама“».
А вот еще:
«Нам тоже пришло что-то подобное. Но основным в их письме, как мне показалось, было ненавязчивое такое предложение воспользоваться платным (!) сервисом „Безопасный бизнес“, дабы показатели оставались „в рамках допустимых границ“. Как это мило с их стороны».
В общем, ничего страшного. Это отдел продаж так креативит.