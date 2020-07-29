Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных денег

Законопроекты о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос РБК о проекте поправок в закон «О противодействии коррупции» и статью 235 Гражданского кодекса.

В министерстве пояснили, что законопроекты призваны создать механизм обращения в доход государства подозрительных денежных средств, поступивших на счета чиновников, обязанных подавать декларации. Конфискация станет возможной, «если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».

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Под действие новых законопроектов подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, муниципальные служащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Конфискация средств станет возможна после проверки законности доходов и по решению суда. Кроме того, в Минюсте уточнили, что изменения потребуется вносить и в Бюджетный кодекс, чтобы определить, куда следует зачислить изъятые средства.

Сейчас конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и средства на счетах в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах. В ноябре 2019 года Конституционный суд признал законной конфискацию имущества дальних родственников и знакомых коррупционеров.

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В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство финансов предложило поправки, по которым конфисковывать можно будет и денежные средства, законность получения которых невозможно доказать.