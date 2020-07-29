ИП на УСН получает товар «из ниоткуда». Какие могут быть проблемы?

Нужно ли ИП хранить документы о происхождении у него товара, который он реализует? И где их могут у него спросить?

Бурная дискуссия развернулась в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть проблема у ИП на регулярной основе появляется из ниоткуда огромная масса разного товара который он активно распродает по безналу. Есть ли мысли где взять начало которое сейчас отсутствует?».

Ниже автор поста пояснил, что такое «из ниоткуда»:

«Нет входящих документов — значит из ниоткуда. Регулярно — это когда неоднократно».

Собственно, дискуссия началась с того, нужно ли ИП на УСН хранить первичные документы с точки зрения общения с налоговиками:

«ИП на УСН 6% вообще может не беспокоиться о начале товара, если он его не ворует или не получает иным незаконным путем. А ИП на УСН 15% сам себя наказывает отсутствием расходов. Если ему нужны расходы, пусть покупает товар как положено. Рисовать липовые документы сейчас бессмысленно».

Собственно, ниже говорится, что на основании пп. 8 п. 1 ст. 23 НК, налогоплательщик обязан хранить документы, необходимые для исчисления налогов. А для исчисления налога у ИП на УСН 6% документы на расходы не нужны.

Вот еще мнение:

«Если это товар не подлежащий маркировке, а ИП на 6% то никому дела нет. Если на 15% или ОСНО, то он сам себя наказывает отсутствием расходов».

Однако ниже стали приводить примеры, что может быть кроме взаимоотношений с налоговиками. В частности, с банками.

«Обратился клиент ИП, доходы 6%, три банка расторгли расчетно кассовое обслуживание по 115-ФЗ, так как ИП не предоставил им документы, в пояснениях к банку бухгалтер ИП „переписал“ НК практически, об обязанности вести бух учет и хранить документы, но банкам все равно, они требуют подтвердить операции и доказать что не отмывание денежных средств, ИП обратился с жалобой в прокуратуру. Сейчас прокуратура просит первичные документы, итог? ИП прав по налоговому законодательству, так? А времени на разборки ушло более 3-х месяцев и еще ничего не закончено, тем более что четвертый банк, в котором он открыл расчетный счет, прислал предупреждение по 115-ФЗ, деятельность ИП парализована практически. И что толку, что он прав в теории НК?».

Правда, автор поста изначально про банки не спрашивал. Правда, банки начали грозные требования рассылать по 115-ФЗ.

Вот еще мнение:

«Человек просто попросил совета, а получил нравоучения. Личное наблюдение: очень требовательны к документообороту — перевозчики/диспетчеры. У них покупатели с НДС, а перевозчики — ИП на УСН. И НДС у них „теряется“ где то. Так вот, эти компании самые требовательные к документам от реальных перевозчиков».

В общем, где-то документы все равно спросят. Поэтому, лучше пусть они будут, чем не будут.