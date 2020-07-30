Порядок проведения психиатрических осмотров работников хотят изменить

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет.

Общий порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками прописан в Правилах, утвержденных Постановлением Правительства № 695 от 23.09.2002.

Но при этом Правила не устанавливают обязанность работника, а также не устанавливают обязанность прохождения обязательного психиатрического освидетельствования лицам, поступающим на работу.

Такое освидетельствование проводится только в отношении работника, а не лица, поступающего на работу, и не реже одного раза в 5 лет.

Освидетельствование работника проводится на добровольной основе при наличии информированного добровольного согласия (Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).