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Порядок проведения психиатрических осмотров работников хотят изменить

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет.

Общий порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками прописан в Правилах, утвержденных Постановлением Правительства № 695 от 23.09.2002.

Но при этом Правила не устанавливают обязанность работника, а также не устанавливают обязанность прохождения обязательного психиатрического освидетельствования лицам, поступающим на работу.

Такое освидетельствование проводится только в отношении работника, а не лица, поступающего на работу, и не реже одного раза в 5 лет.

Освидетельствование работника проводится на добровольной основе при наличии информированного добровольного согласия (Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

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При этом сохраняется обязанность работодателя на проведение психиатрического освидетельствования работника для установления его профпригодности.

В НПА не конкретизировано прохождение психиатрического освидетельствования работника при приеме на работу, не прописаны обязанности работника.

Несогласованность и несоответствие указанных нормативных правовых актов затрудняет ведение организациями предпринимательской деятельности и влечет возникновение у них необоснованных расходов.

Расходы составляют 700 тыс. руб. в год дополнительно на проведение психиатрического освидетельствования работников, подсчитали в Минэкономразвития.

Об этом сообщается в проекте плана проведения оценки фактического воздействия на 2021 год, подготовленным МЭР и размещенном на федеральном портале.

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При этом никаких конкретных предложений по решению данного вопроса не приводится. Какие именно изменения МЭР хотело бы внести в порядок психиатрических медосмотров работников, не понятно.

Напомним, сегодня мы уже писали про психиатрическое освидетельствование работников. Эту тему затронул Минздрав, Там начали разрабатывать законопроект, который наделяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, полномочиями по утверждению перечня видов деятельности и работ в условиях повышенной опасности для которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование.

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