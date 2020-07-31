Ставку 0% для иностранных дивидендов продлят на три года

Минфин отложит на три года отмену налоговой ставки 0% для получения дивидендов от иностранных компаний для определенных категорий владельцев.

На данный момент действует схема, при которой иностранная структура может заявить, что фактическим получателем дохода является российская компания, и тогда к ней будут применяться российские ставки, в том числе и нулевая ставка налога на дивиденды. Для реализации схемы нужно, чтобы 50% «дочки» принадлежало российской компании не менее года. Еще ее называ.т «сквозной проход».

Минфин еще весной этого года разработал проект закона, закрывающий возможность использования этой схемы. Это поправки в НК, которые, в случае их принятия, должны были исключить возможность использовать нулевую ставку для дивидендов, выплачиваемых иностранной компании, если фактическими их получателями окажутся налоговые резиденты России. Причем, уже со следующего года.

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Однако, после обсуждения поправок с предпринимательским сообществом, было решено отложить отмену «сквозного прохода» до конца 2023 года.

«Законопроект обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки. По итогам дискуссии было принято компромиссное решение о переходном (до 31 декабря 2023 года) периоде для применения этой льготы и необходимости соблюдения определенных условий для ее получения» — пояснили в Минфине.

В данный момент налоговую ставку 0% для получения ливидендов иностранной компании можно получить при соблюдении следующих условий:

не менее года владение долями/акциями иностранной компании;

доля/пакет акций не менее 50%;

плательщик дивидендов (компания-нерезидент) не состоит в «черном списке» оффшоров.

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Иными словами, он должен находиться в юрисдикции, котора подписала соглашение с Россией для целей налогового контроля.

По материалам «РБК».