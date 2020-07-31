Ставку 0% для иностранных дивидендов продлят на три года

Минфин отложит на три года отмену налоговой ставки 0% для получения дивидендов от иностранных компаний для определенных категорий владельцев.
На данный момент действует схема, при которой иностранная структура может заявить, что фактическим получателем дохода является российская компания, и тогда к ней будут применяться российские ставки, в том числе и нулевая ставка налога на дивиденды. Для реализации схемы нужно, чтобы 50% «дочки» принадлежало российской компании не менее года. Еще ее называ.т «сквозной проход».
Минфин еще весной этого года разработал проект закона, закрывающий возможность использования этой схемы. Это поправки в НК, которые, в случае их принятия, должны были исключить возможность использовать нулевую ставку для дивидендов, выплачиваемых иностранной компании, если фактическими их получателями окажутся налоговые резиденты России. Причем, уже со следующего года.
Однако, после обсуждения поправок с предпринимательским сообществом, было решено отложить отмену «сквозного прохода» до конца 2023 года.
«Законопроект обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки. По итогам дискуссии было принято компромиссное решение о переходном (до 31 декабря 2023 года) периоде для применения этой льготы и необходимости соблюдения определенных условий для ее получения» — пояснили в Минфине.В данный момент налоговую ставку 0% для получения ливидендов иностранной компании можно получить при соблюдении следующих условий:
- не менее года владение долями/акциями иностранной компании;
- доля/пакет акций не менее 50%;
- плательщик дивидендов (компания-нерезидент) не состоит в «черном списке» оффшоров.
По материалам «РБК».