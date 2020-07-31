У генерала таможни, подозреваемого в коррупции, нашли имущество на 121 млн руб.

Генпрокуратура предъявила гражданский иск к генералу таможни, у которого нашли имущество на сумму 121 миллион рублей.

Как пишут «РИА Новости», в коррупции обвиняют бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александру Кизлыку.

По информации гособвинителя, при совокупном доходе супругов с 2001 по 2019 годы в 34,7 миллиона рублей они приобрели имущество более чем на 121 миллион, в том числе денежные средства в рублях и валюте на 89 миллионов рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 миллионов рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.

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При этом, официальное жалование генерала и его доход от преподавательской деятельности никак эти расходы не покрывают. Его супруга длительное время не работала.

«Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

На данный момент генерал находится под арестом.

А вообще, вспоминается старый анекдот про таможенников.

Сидят три таможенника и думают, что подарить четвертому на день рождения. Первый: — Давайте подарим 600-ый мерс? Остальные: — Да не у него уже есть, на прошлый день рождения подарили. Второй: — Тогда давайте подарим бунгало на Канарах. Остальные: — Да не, у него есть уже. Третий: — Придумал! Давайте в подарок оставим его одного работать всю смену! Остальные: — Да ты че, обалдел? Такой дорогой подарок дарить!