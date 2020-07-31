И вновь странное требование от налоговиков. Говорят, по конкретной сделке. Но данные хотят по сотруднику

Странное требование пришло в отношении сотрудника. От налоговиков. Причем, поясняют, что требование по конкретной сделке, и, само собой, указания на конкретную сделку нет. Вот что с этим делать?

Требованием поделились в «Красном уголке бухгалтера». Внимание, впереди длиннопост.

«Кто-нибудь видел подобные требования? Я за свою двадцатилетнюю практику сталкиваюсь с таким запросом впервые. При этом организация, получившая требование, и сотрудник, по которому запрашиваются сведения, никаких отношений с проверяемым лицом не имели. Поделитесь своими мнениями, пожалуйста».

Вот текст требования:

На основании пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации Вне рамок налоговых проверок поручается истребовать документы :

1.1. Трудовые, гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения,) со всеми приложениями, изменениями, дополнениями и иными неотъемлемыми частями договора, и (или) иные документы, заключенные с ХХХХХХХХ (ФИО сотрудника), а также действовавшие в период 01.01.2016-15.08.2019, в том числе на основании которых в отношении ХХХХХХХХ представлена Справка о доходах физического лица за 2017 год

1.2. Письменные пояснения о рабочих местах сотрудника, с указанием адреса рабочего места, ФИО и контактные данные лиц, работающих вместе с указанным сотрудником по указанному адресу;

1.3. Письменные пояснения о занимаемой должности, должностных обязанностях лица, указанного в пункте 1.1 настоящего поручения (требования) за период 01.01.2016-15.08.2019;

1.4. Письменные пояснения о выполнении сотрудником, трудовых обязанностей за период с 01.01.2016 по 15.08.2019, с указанием адреса объекта на которых выполнялись работы; лиц, осуществлявших совместно с сотрудником, трудовую деятельность (Ф.И.О., контактные данные, наименование организации), ФИО и контактные данные лиц, непосредственно осуществлявших контроль за выполнением сотрудником своих должностных обязанностей;

1.5. Письменные пояснения, о документах которыми оформлялись результаты деятельности сотрудника, в период 01.01.2016-15.08.2019, с указанием наименования документа (акт, табель, реестр, список), лиц, оформлявших, составлявших, подписывавших данные документы, лиц, ведущих учет рабочего времени;

1.6. Письменные пояснения в отношении лиц, являющихся (являвшихся) непосредственными руководителями сотрудника, а также координатором, менеджером, куратором в период с 01.01.2016 по 15.08.2019, с указанием Ф.И.О., контактной информации (адрес электронной почты, наименование организации, телефон, адрес местонахождения рабочего места); адреса объекта выполненных работ;

1.7. Резюме, анкета и (или) иной документ, представленный сотрудником,при трудоустройстве;

1.8. Письменные пояснения о сотрудниках (ФИО, контактные данные, паспортные данные, занимаемая должность, адрес местонахождения рабочего места), действующих от лица, по поручению и в интересах Вашей организации при проведении собеседования с физическим лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего поручения (требования), с указанием информации о проводимых мероприятиях по оценке соответствия указанного сотрудника на занимаемую должность;

1.9. Письменные пояснения об образовании сотрудника, в том числе с указанием университета (института), колледжа, номера школы, года окончания;

1.10. Письменные пояснения о представленных сотрудником, заявлений на отпуск, больничных листов, военного билета, приписного удостоверения, с указанием адресов места представления поименованных документов; лиц (сотрудников отдела кадров), принимавших документы (Ф.И.О., контактные данные, наименование организации, адрес местонахождения рабочего места);

1.11. Табель учета рабочего времени сотрудника, с указанием информации о рабочем графике, количестве прогулов, больничных и иных обстоятельствах отсутствия сотрудника на своем рабочем месте, с приложением подтверждающих документов (больничные листы, заявления на отпуск, заявления на отгул, письменные объяснения сотрудника о причинах отсутствия на рабочем месте, плановое повышение квалификации, приказ о рабочей командировке, тест на профпригодность) и (или) иные документы оформленные, подписанные, переданные исполненные за период 01.01.2016-15.08.2019 в рамках договоров, указанных впункте 1.1 настоящего поручения (требования);

1.12. Письменные пояснения с приложениями рабочего графика смен сотрудника, за период 01.01.2016-15.08.2019 с отражением смен сотрудника (ежегодно, поквартально, ежемесячно, еженедельно);

1.13. Письменные пояснения о сотрудниках Вашей организации, с указанием ФИО, контактных данных, занимаемой должности, кто осуществлял, проводил проверку наличия у сотрудника,задолженности по долговым и (или) краткосрочным обязательствам, а также участия сотрудника в деятельности иных организаций, в том числе в качестве генерального директора и(или) учредителя;

1.14. Письменные пояснения о сотрудниках Вашей организации, с указанием ФИО, контактных данных, занимаемой должности, кто осуществлял, проводил проверку сведений о предыдущем месте работы сотрудника, указанного впункте 1.1 настоящего поручения (требования).

Требование внушительное. Ниже в комментариях автор поста указывает, что прислали его из территориальной ИФНС.

А также, после звонка, выяснила, по какому поводу:

«Звонила, инспектор говорит, в рамках запроса по сделке, а с проверяемым лицом никаких сделок не было. Дело точно не в зарплате, у нас она белая».

В требовании нет указания на конкретную сделку. О чем и указывают в одном из комментариев:

«В требовании должна быть указана сделка. Потому что п.2. ст.93.1 НК это запрос по конкретной сделке. Эта информация в требовании есть?».

Автор поста пишет, что указания на сделку нет. Будет запрашивать пояснения.

Вот что еще пишут в комменатриях:

«У меня так было на совместителя... ОБЭП искал в 2014 году».

При этом пишут, что запрос из налоговой был, а не из полиции.

Вот еще мнение:

«Какой-нибудь вычет налоговый запросил сотрудник, предоставил справку, вот они и проверяют».

Вот еще делятся:

«Было что-то подобное, в итоге сотрудник оказался номиналом. А у нас он работал дворником».

Вот еще:

«Может этот товарищ кредит взял огромный, справки дал что у вас работал».

Хотя, тогда неясно, почему запрос из ИФНС.

Еще мнение:

«На него могли открыть фирму, о чем он и не подозревал. Есть умельцы».

Это можно по ИНН проверить, даже просто в интернете. Ресурсов масса.

Подытожим:

«Полагаю, что где-то есть его подпись, его ФИО, его данные. В каких-то, чьих-то документах. Один раз сняли вычеты ндс у ооо, доказав, что сделка фиктивная, т к сотрудник контрагента (поставщика) , который якобы подписал накладную в этот момент не находился на рабочем месте. Так что фиг их знает, зачем им это:-), нужно уточнять».

В общем, видимо, придется людям выяснять, что за интерес у налоговиков к конкретному лицу.