Льготный кредит на возобновление бизнеса и поручительство супругов. Это точно тот кредит?

Спрашивают про льготный кредит на возобновление деятельности. Который при сохранении штата не нужно будет отдавать.

Обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»

«Скажите, кто-нибудь получал безвозмездный кредит по программе госпосподдержки по постановлению правительства от 16 мая 20г. № 696? Его действительно не надо возвращать, если потратить на требуемые цели?».

Сразу стоит сказать, что согласно ПП № 696 — это кредит нпод 2%, остальное субсидирует государство, при условии, что будет сохранен штат не менее 90%. Кредит можно использовать на выплату зарплаты, рефинансирование ранее выданных кредитов под выплату зарплат (ставка 0%), или льготного кредита для бизнеса по ставке 8,5%. Также можно использовать на другие расходы, кроме выплат дивидендов, «золотых парашютов», выкупа собственных долей или акций в уставном капитале, благотворительности.

Если штат сохранится не менее, сем на 90%, вернуть придется половину кредита и проценты по ставке 2%. Если же совсем нарушить условия, примеру свалиться в ликвидацию или банкротство, или штат упадет ниже 80% — отдавать кредит придется по условиям, которые будут прописаны в договоре с конкретным банком.

Вот что пишут в ответ на вопрос автора:

«Это мы узнаем только в следующем году:-) Пока да, получили, на какие цели потратить — тут банк и не разрешит тратить на что хочешь, на все транши составляется реестр. Да даже. если и надо будет возвращать, то с такой отсрочкой платежей и под такой маленький процент — уже приятно».

А вот это от автора насторожило:

«Спасибо, учредителя напугало, что подписывать поручительство должны супруги».

Вообще, в упомянутом ПП такого не было. Им точно левый кредит не подсунули?

Собственно, им ответили:

«Мы получали в Сбере, что-то я не помню, чтобы поручительство оформляли. Уж супруга точно ничего не подписывала, Директор, он уже учредитель все документы оформлял».

Кому-то этот банк отказал:

«Нам Сбер отказал. Три недели продержали заявку,чтобы 28-го сообщить об отказе. И это без объяснения причин. А у нас и эквайринг их, и зарплатный проект».

Вообще, Сбер так и с «физиками» делает. Именно продержать недели 2-3, и потом отказать.

В общем, почитать бы автору сам договор и сравнить с условиями ПП № 696.