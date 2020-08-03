Как бухгалтеры реагируют на хамство налоговиков

Большинство (43 %) участников опроса, который прошел на нашем сайте, сталкиваясь с хамством налоговиков, стараются абстрагироваться и не вступать в полемику.

Напомним, тему невежливого обращения со стороны налоговых инспекторов инициировали участники нашей группы на Фейсбуке.

Около трети опрошенных (32 %) ответили, что никогда не сталкивались с подобным. Сотрудники налоговой инспекции в общении всегда корректны и вежливы.

14 % респондентов заявили, что на хамство отвечают той же монетой — хамям в ответ. Еще 11 % участников опроса в такой ситуации пожалуются на хама его начальнику.